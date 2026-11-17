Napastnik reprezentacji Anglii Harry Kane zdobył 93. gola dla kadry narodowej i wyprzedził polskiego piłkarza Roberta Lewandowskiego w historycznej klasyfikacji najlepszych strzelców reprezentacyjnych. Informuje o tym Interia Sport.

Gol w meczu z Hiszpanią

Przed ostatnimi meczami Kane i Lewandowski mieli po 92 gole dla swoich reprezentacji. Anglik wykorzystał rzut karny w spotkaniu z Hiszpanią, zakończonym wynikiem 3:2, i awansował na szóste miejsce w rankingu.

Według danych portalu Kane zdobył 93 bramki w 127 meczach reprezentacji Anglii. Lewandowski ma 92 gole dla Polski i rozegrał 171 spotkań w kadrze narodowej. W poprzednim meczu z Rumunią, który zakończył się wynikiem 1:2, polski piłkarz nie powiększył swojego dorobku strzeleckiego.

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Liderzy historycznej klasyfikacji

Pierwsze miejsce wśród najskuteczniejszych piłkarzy reprezentacyjnych zajmuje Cristiano Ronaldo — 146 goli dla Portugalii. Za nim znajdują się Lionel Messi ze 126 bramkami i Ali Daei ze 108. Przed Kane'em i Lewandowskim są także Sunil Chhetri, który zdobył 95 goli, oraz Romelu Lukaku z 94 bramkami.

Obaj piłkarze nadal występują w swoich reprezentacjach. Kane ma wziąć udział w barażach Ligi Narodów UEFA w dywizji A, a Lewandowski przygotowuje się do meczu ze Szwecją, zaplanowanego na 17 listopada.

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