Generał Joseph Ryan, dowódca Dowództwa Armii USA na półkuli zachodniej, oświadczył, że dominacja gospodarcza Stanów Zjednoczonych jest ostatecznym celem strategii bezpieczeństwa Waszyngtonu w regionie. Powiedział to na dorocznym spotkaniu Stowarzyszenia Armii USA, informuje Defense News.

Według Ryana Strategia Bezpieczeństwa Narodowego USA z 2025 roku zakłada dominację gospodarczą na półkuli zachodniej za pomocą narzędzi bezpieczeństwa narodowego. Generał stwierdził, że przez co najmniej dwie dekady Stany Zjednoczone oddawały kontrolę nad przestrzenią gospodarczą regionu Chińskiej Republice Ludowej, nazywając to znaczącym zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego kraju.

Panama i obecność wojskowa

Jako przykład Ryan wskazał Panamę, przez której kanał przechodzi znaczna część handlu do Stanów Zjednoczonych i z nich. Oświadczył, że partnerstwo z Panamą jest obopólnie korzystne i umożliwia Waszyngtonowi monitorowanie państw regionu, które, jak powiedział, są zorientowane na innych przeciwników USA.

Amerykańskie wojsko niedawno przeprowadziło wraz z partnerami w Panamie wielonarodowe ćwiczenia PANAMAX — po raz pierwszy w tym kraju od 2012 roku. W manewrach obejmujących ćwiczenie obrony Kanału Panamskiego uczestniczyli przedstawiciele 19 państw, w tym Argentyny, Brazylii, Peru, Chile i Kolumbii.

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Ryan poinformował również, że urzędnicy zatwierdzili zwiększenie zdolności Połączonej Grupy Zadaniowej Bravo, stacjonującej w bazie lotniczej Soto Cano w Comayagui w Hondurasie. W nadchodzących latach fiskalnych jednostka ma otrzymać więcej statków powietrznych wiropłatowych i personelu do reagowania na klęski żywiołowe oraz zagrożenia w regionie. Jednocześnie Straż Przybrzeżna USA pracuje nad utworzeniem w Panamie eskadry ekspedycyjnej z dwoma jednostkami pływającymi do operacji przechwytywania.

Przeciwdziałanie kartelom

Ryan wymienił przeciwdziałanie kartelom jako jeden z priorytetów USA na półkuli zachodniej. Wiceadmirał Jo-Ann Burdian, dowódczyni Obszaru Atlantyckiego Straży Przybrzeżnej USA, oświadczyła, że kartele zajmują się handlem ludźmi, narkotykami oraz transportem dużych ilości gotówki, a także osiągają wielomiliardowe dochody.

Kolumbijski attaché generał Luis Cardoso zaznaczył, że w Kolumbii grupy przestępcze, poza handlem narkotykami, zarabiają na nielegalnym wydobyciu surowców mineralnych. Jego zdaniem ograniczenie nielegalnego finansowania jest ich słabym punktem.

Ryan poinformował, że wspólne ćwiczenia z państwami partnerskimi będą coraz bardziej koncentrować się na przeciwdziałaniu kartelom i wskazanym organizacjom terrorystycznym. Oświadczył również, że rośnie wykorzystanie dronów w procederze handlu ludźmi. Burdian dodała, że Straż Przybrzeżna wykrywa prowizoryczne półzanurzalne jednostki pływające, których kartele używają u wybrzeży Kolumbii, a które obecnie przemieszczają się przez Ocean Atlantycki.

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