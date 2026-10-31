Prokurator generalny Polski wezwał do zbadania działań Nawrockiego po wtargnięciu do Trybunału Konstytucyjnego

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Polski Waldemar Żurek oświadczył, że zaniepokoiło go zachowanie prezesa Karola Nawrockiego podczas wtargnięcia do Trybunału Konstytucyjnego. Wyraził nadzieję, że prokuratura podejmie odpowiednie działania.

„Bardzo zaniepokoiło mnie zachowanie prezydenta, ponieważ widzieliśmy te nagrania, które są dziś w sieci, i mam nadzieję, że prokuratura podejmie odpowiednie działania, ponieważ niedopuszczalne jest, aby osoba objęta immunitetem prezydenckim zachowywała się w ten sposób – wtargiwała do budynku i atakowała sędziów” – powiedział minister.

Żurek dodał również: „Dzisiaj ponownie widziałem głowę państwa, za którą musiałem się wstydzić”.

Przypomnijmy, że w nocy z 30 na 31 października w Polsce zaostrzyła się konfrontacja między rządem Donalda Tusk a prezydentem Karolem Nawrockim.

Politycy opozycji oskarżyli władze o próbę zamachu stanu. W kontekście tego konfliktu uwaga skupia się na wydarzeniach związanych z Trybunałem Konstytucyjnym oraz działaniach przedstawicieli władz państwowych.

Informuje o tym Polsat News.

Prezydent Polski Karol Nawrocki oświadczył o zagrożeniu dla bezpieczeństwa wewnętrznego kraju w związku z zaostrzeniem konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Oskarżył przeciwników o naruszenie porządku konstytucyjnego i ogłosił pilne konsultacje z udziałem przedstawicieli sił parlamentarnych.

30 października około godziny 18:00 na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego w Polsce pojawiła się informacja o odwołaniu jego przewodniczącego Bogdana Świenczkowskiego oraz wiceprzewodniczącego Bartłomieja Sokhańskiego.

Jak podaje RMF24, w Polsce w nocy z piątku na sobotę w budynku Trybunału Konstytucyjnego doszło do ostrej kłótni między prezesem Karolem Nawrockim a osobami wybranymi przez Sejm do składu tego organu. Na opublikowanym nagraniu słychać, jak Nawrocki podważa ich status sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

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