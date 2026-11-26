Andy Taylor, oryginalny gitarzysta brytyjskiego zespołu Duran Duran, zmarł w wieku 65 lat. O śmierci muzyka poinformowali jego rodzina i członkowie zespołu w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych oraz na stronie grupy, podaje Channel NewsAsia.

Oświadczenie zespołu

Członkowie Duran Duran zaznaczyli, że Taylor przyjechał do Birmingham z północno-wschodniej Anglii z gitarą i wiarą w przyszłość zespołu. Jak podkreślili, jego gra stała się siłą napędową piosenek, które przyniosły grupie światową popularność, a poczucie humoru i bezpośredniość muzyka pomagały zespołowi zachować własny charakter.

Taylor był oryginalnym gitarzystą Duran Duran. Zespół zdobył popularność między innymi dzięki utworom Hungry Like the Wolf, The Reflex i Rio, a jego awans na listach przebojów był ściśle związany z uruchomieniem MTV.

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Walka z chorobą

W listopadzie 2022 roku, kiedy Duran Duran zostali wprowadzeni do Rock and Roll Hall of Fame, Taylor poinformował, że od kilku lat walczył z przerzutowym rakiem prostaty w czwartym stadium. Z tego powodu nie mógł być obecny na ceremonii.

Duran Duran wydali szereg udanych albumów w latach 1981–1983. Do znanych utworów zespołu należą także Girls on Film, Union of the Snake, Save a Prayer, The Wild Boys, New Moon on Monday i Come Undone. Grupa nagrała motyw do filmu o Jamesie Bondzie A View to a Kill i wystąpiła podczas Live Aid w 1985 roku.

Zespół ma dziewięć złotych i sześć platynowych płyt, 20 singli w brytyjskim top 20 oraz 18 w amerykańskim. Duran Duran dwukrotnie otrzymali nagrody Grammy i Ivor Novello.

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