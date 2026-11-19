Jean-Noël Barro określił wypowiedź rosyjskiego ministra jako próbę zastraszenia Paryża i osłabienia jego poparcia dla Ukrainy. Według szefa francuskiej dyplomacji takie oświadczenia stanowią część rosyjskiej propagandy.

„To nic innego jak propaganda mająca na celu zastraszenie nas i zniechęcenie. Tak, prowadzimy szkolenia i zapewniamy serwis techniczny. Dostarczamy Ukrainie sprzęt, a nawet sprzedajemy jej sprzęt wojskowy, więc jest całkowicie naturalne, że możemy zapewnić również jego serwis” – podkreślił szef MSZ.

Jak powiedział, w ambasadzie francuskiej w Kijowie pracują dyplomaci i wojskowi, którzy utrzymują kontakty z Ukrainą. Niemal każdej nocy budzą się z powodu rosyjskich bombardowań, a Francja robi wszystko, co w jej mocy, aby zapewnić im bezpieczeństwo.

„Tak, na Ukrainie obecni są Francuzi i otwarcie to przyznajemy. Jesteśmy po stronie tego narodu, który walczy o swoją wolność, a także o nasze bezpieczeństwo” – oświadczył szef francuskiej dyplomacji.

Na pytanie, dlaczego o tych działaniach dowiedzieliśmy się z doniesień prasowych, Barro odpowiedział, że Francja nie ukrywała swojej działalności.

„Niczego nie ukrywaliśmy. Szkolenia ukraińskich żołnierzy, w których bierzemy udział – a mowa tu o dziesiątkach tysięcy przeszkolonych żołnierzy, w szczególności w Polsce – były wielokrotnie omawiane” – stwierdził.

Barro dodał, że regularnie odpowiada na pytania dotyczące polityki zagranicznej, podobnie jak minister sił zbrojnych w odniesieniu do swojej pracy. Zaznaczył również, że parlamentarzyści przybywający na Ukrainę wiedzą o obecności francuskich dyplomatów i wojskowych.

„Parlamentarzyści o tym wiedzą, przynajmniej ci, którzy zgadzają się przyjechać do Kijowa, czego nie robi pani Le Pen. Wiedzą o tym, ponieważ są przyjmowani w naszej ambasadzie, gdzie dyplomaci i wojskowi dzielnie zapewniają nam łączność z krajem znajdującym się w stanie wojny” – podkreślił szef MSZ.

Odpowiadając na pytanie, czy Paryż nie obawia się rosyjskiej propagandy, minister podkreślił, że Francja otwarcie wspiera Ukrainę i była jednym z liderów w udzielaniu pomocy finansowej, wojskowej i energetycznej.

Jednocześnie oskarżył kandydatów na prezydenta, Marine Le Pen i Jean-Luca Mélenchona, o rozpowszechnianie kremlowskiej propagandy. Jego zdaniem ich ostatnie wypowiedzi wskazują, że w kwestii Ukrainy nie ma między nimi żadnej różnicy.

„Kiedy świadomie lub nieświadomie rozpowszechniamy propagandę Kremla, w pewnym stopniu narażamy Francję na niebezpieczeństwo. I to jest jeden z powodów, dla których należy traktować te kwestie poważnie” – podkreślił Barro, jak podaje RTL.

Przypomnijmy, że Rosja grozi atakami na francuskich żołnierzy na Ukrainie.

Szef francuskiego MSZ odpowiedział na pytanie, czy francuscy żołnierze biorą udział w wojnie na Ukrainie.

Wcześniej Francja potwierdziła obecność swoich żołnierzy na Ukrainie.

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