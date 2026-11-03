Minister spraw zagranicznych Japonii Toshimitsu Motegi 30 października w Atlancie w Stanach Zjednoczonych zażądał od Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — natychmiastowego uwolnienia obywatela Japonii zatrzymanego w regionie sachalińskim. Spotkanie Motegiego z szefem rosyjskiego MSZ Siergiejem Ławrowem odbyło się na marginesie spotkania ministrów spraw zagranicznych G20, informuje The Rio Times.

Zatrzymanie w regionie sachalińskim

Japoński rząd oświadczył, że Motegi stanowczo zażądał uwolnienia swojego obywatela. Wcześniej w październiku strona rosyjska informowała o zatrzymaniu w regionie sachalińskim japońskiego dziennikarza pod zarzutem szpiegostwa.

Podczas rozmowy z Ławrowem japoński minister wezwał również Moskwę do podjęcia pozytywnych kroków w celu osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju w Ukrainie. MSZ Rosji — państwa-agresora — określiło kontakt jako krótką rozmowę przeprowadzoną na prośbę strony japońskiej. Resort oświadczył, że dla pełnego przywrócenia dialogu Tokio musi zrezygnować z tego, co Moskwa nazywa nieprzyjazną polityką.

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Spotkanie G20 bez wspólnego komunikatu

Spotkanie szefów resortów spraw zagranicznych G20 w Atlancie zakończyło się 31 października bez wspólnego komunikatu. Zamiast dokumentu uzgodnionego przez wszystkich uczestników Stany Zjednoczone jako kraj sprawujący przewodnictwo opublikowały oświadczenie przewodniczącego.

Różnice dotyczące wojny Rosji przeciwko Ukrainie wpłynęły na przebieg i wynik rozmów. W doniesieniach o oświadczeniu przewodniczącego wskazywano takie priorytety jak bezpieczeństwo energetyczne i żywnościowe oraz wolność żeglugi. Kolejny szczyt przywódców G20 zaplanowano na 14–15 grudnia 2026 roku w Miami.

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