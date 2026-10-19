Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi oskarżył premiera Izraela Binjamina Netanjahu o próbę wciągnięcia Stanów Zjednoczonych w nową wojnę z Iranem. We wpisie w serwisie społecznościowym X ostrzegł również Waszyngton przed wznowieniem działań wojskowych przeciwko Teheranowi.

Oświadczenie Aragcziego

Aragczi oświadczył, że Netanjahu rzekomo popycha Amerykę ku nowemu konfliktowi, aby uniknąć więzienia. Według niego podczas poprzedniej próby „dokończenia sprawy” Iran stał się silniejszy. Minister ostrzegł także, że Teheran ma własne „niedokończone sprawy”.

O oświadczeniu irańskiego ministra informuje Anadolu Agency. Twierdzenia Aragcziego dotyczące motywów izraelskiego premiera są jego własnym oświadczeniem.

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Poparcie Trumpa dla Netanjahu

Oświadczenie szefa irańskiego MSZ padło po tym, jak prezydent USA Donald Trump poparł Netanjahu przed wyborami w Izraelu, zaplanowanymi na 27 października. Trump pochwalił współpracę z izraelskim premierem w przeciwdziałaniu Iranowi i oświadczył, że USA mogą być zmuszone wykonać tę pracę samodzielnie, jeśli Izraelczycy wybiorą innego przywódcę.

Przebieg konfrontacji

Według agencji USA i Izrael przeprowadziły 28 lutego uderzenia wojskowe na Iran, po czym Teheran dokonał ataków odwetowych. Po zawieszeniu broni w kwietniu i osiągnięciu porozumienia ramowego w czerwcu działania zbrojne zostały później wznowione w związku z wstrzymaniem rozmów między Waszyngtonem a Teheranem.

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