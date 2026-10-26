Minister spraw zagranicznych Słowacji Juraj Blanár przybył 26 października do Moskwy, aby wziąć udział w posiedzeniu rosyjsko-słowackiej komisji międzyrządowej. Podczas wizyty spotkał się również z szefem rosyjskiego MSZ Siergiejem Ławrowem.

Blanar oświadczył, że Słowacja uważa za konieczne utrzymywanie dialogu z Rosją.

Komentując swoje spotkanie z Ławrowem, Blanar podkreślił, że stosunki słowacko-rosyjskie były i pozostaną „pragmatyczne i konstruktywne”, a współpraca między państwami będzie kontynuowana w tych obszarach, które nie podlegają sankcjom UE.

„Musimy komunikować się z Rosją i utrzymywać dialog, niezależnie od tego, czy podoba się to krzykaczom z opozycji, czy nie, ponieważ interesy Słowacji powinny być również w ich interesie – chyba że chcieliby, aby obywatele żyli na Słowacji bez suwerenności, w kraju słabym gospodarczo, z cenami ropy, gazu czy energii elektrycznej, na które obywatele w ogóle nie będą mogli sobie pozwolić” – podkreślił słowacki minister

Blanar zaznaczył, że będzie rozmawiał z Ławrowem o stosunkach dwustronnych, współpracy gospodarczej i energetycznej, a także o wojnie Rosji przeciwko Ukrainie oraz wysiłkach na rzecz jej jak najszybszego zakończenia.

O komisji

Międzyrządowa komisja Słowacji i Rosji, która nie funkcjonowała od początku pełnej inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku, wznowiła swoją działalność. Posiedzenie odbędzie się 26 października w Moskwie.

Słowacki minister poinformował o tym na Facebooku.

Przypomnijmy, że Słowacja wyśle delegację do Moskwy na rozmowy dotyczące ropy i gazu.

Słowacja tymczasowo ograniczyła wydawanie większości rodzajów wiz schengeńskich dla obywateli Rosji.

Słowacja odblokowała przedłużenie sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji.

Czytaj nas na