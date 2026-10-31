Minister spraw zagranicznych Turcji Hakan Fidan spotkał się z sekretarzem stanu USA Marco Rubio przy okazji szczytu G20 w Atlancie. Strony omówiły rozmowy między Waszyngtonem a Teheranem, sytuację w Strefie Gazy oraz wojnę Rosji przeciwko Ukrainie.

Podczas rozmów Fidan i Rubio poruszyli również kwestię stosunków dwustronnych między Turcją a Stanami Zjednoczonymi.

„Omówiliśmy sposoby dalszego pogłębiania naszej współpracy dwustronnej w celu umocnienia pokoju i stabilności na całym świecie” – napisał Rubio w mediach społecznościowych.

Rozmowy Fidana i Rubio odbyły się w przeddzień planowanej wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Turcji 31 października.

Ukraiński przywódca ma przybyć do tego kraju na zaproszenie prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdoğana.

Informuje o tym Hürriyet Daily News.

Przypomnijmy, że minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow podczas spotkania szefów dyplomacji państw G20 w Atlancie nie dał żadnych sygnałów wskazujących na gotowość Moskwy do podjęcia rozmów pokojowych w sprawie Ukrainy. Stwierdziła to wysoka przedstawicielka UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Kaya Kallas.

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