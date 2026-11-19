W Polsce Polska Grupa Zbrojeniowa PGZ rozważa udział w projekcie obsługi rakiet PAC-3. Szef grupy Adam Leszkiewicz oświadczył, że przyszłe centrum serwisowe będzie dla spółki nowym poziomem pracy, a decyzja w sprawie jego lokalizacji nie została jeszcze podjęta.

Jak informuje RMF24, Leszkiewicz nazwał projekt dużą szansą dla polskiego przemysłu obronnego. Według niego mogą do niego dołączyć nie tylko państwowe spółki PGZ, lecz także przedsiębiorstwa sektora prywatnego.

Doświadczenie w pracy z komponentami rakiet

Według szefa PGZ spółki grupy już wykonują prace związane z rakietami PAC-3. W szczególności pracują przy wyrzutniach, kontenerach startowych i silnikach korekcyjnych.

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Leszkiewicz zaznaczył, że to doświadczenie nie jest dla PGZ nowe. Jednocześnie, w jego ocenie, utworzenie centrum serwisowego będzie oznaczało inną skalę prac i będzie wymagało odpowiedniego przygotowania.

Nie ma jeszcze decyzji o lokalizacji

Według Leszkiewicza decyzja o miejscu lokalizacji przyszłego centrum zostanie podjęta poza PGZ. Jednocześnie grupa ma infrastrukturę i obiekty, które może zaproponować do dyskusji.

Szef PGZ wspomniał również o współpracy z amerykańskimi firmami zaangażowanymi w produkcję i obsługę rakiet. Nazwał przyszłe centrum jedynym takim projektem w Europie.

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