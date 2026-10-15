W Bangkoku w Tajlandii prezes Banku Centralnego Nigerii Olayemi Cardoso wyjaśnił decyzję o obniżeniu głównej stopy procentowej do 23%. Jak powiedział, sprzyjały temu poprawa wskaźników makroekonomicznych, wysoki poziom rezerw zewnętrznych oraz koordynacja polityki monetarnej i fiskalnej, informuje Premium Times Nigeria.

Cardoso wystąpił 15 października podczas dyskusji w ramach spotkań Banku Światowego i MFW, które trwają w stolicy Tajlandii. Zaznaczył, że wrześniowa decyzja była zaskoczeniem dla uczestników rynku, jednak bank centralny szczegółowo wyjaśnił jej przyczyny podczas rozmowy z prasą po posiedzeniu Komitetu Polityki Pieniężnej.

Poprzednie decyzje dotyczące stopy

We wrześniu Bank Centralny Nigerii obniżył stopę do 23%. Wcześniej regulator dwukrotnie utrzymał stopę polityki monetarnej na poziomie 26,5% — w maju i lipcu. W lutym obniżono ją o 50 punktów bazowych z 27%.

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Według Cardoso nigeryjskie władze zawarły memorandum o porozumieniu między organami odpowiedzialnymi za politykę fiskalną i monetarną. Uważa on, że pomogło to skoordynować działania i zapewnić transmisję decyzji regulatora. Szef banku centralnego wspomniał również o wprowadzeniu stopy overnight, która, jak powiedział, dała wyraźniejsze zrozumienie rzeczywistego poziomu stóp.

Argumenty banku centralnego

Cardoso oświadczył, że rezerwy zewnętrzne Nigerii były na najwyższym poziomie od 18 lat, inflacja konsekwentnie spadała, a wzrost gospodarczy utrzymywał się na akceptowalnym poziomie. Jego zdaniem czynniki te stworzyły warunki do skorygowania nierównowagi w mechanizmie transmisji polityki monetarnej.

Szef regulatora podkreślił również, że taki krok wymaga zaufania rynków. Powiązał je z konsekwencją działań banku centralnego oraz przekonaniem uczestników rynku, że regulator działa właściwie.

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