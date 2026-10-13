Francuski kandydat na prezydenta Raphaël Glucksmann ogłosił rozpoczęcie kampanii mającej na celu zjednoczenie rozproszonych sił lewicowych przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi. W poniedziałek oświadczył, że „bitwa się zaczyna”.

Kampania przed wyborami

Glucksmann rozpoczął próbę zjednoczenia obozu lewicowego, który France 24 określa jako rozfragmentowany. Inicjatywa kandydata jest związana z nadchodzącymi wyborami prezydenckimi we Francji.

O oświadczeniu Glucksmanna poinformowała stacja France 24. Kanał telewizyjny opublikował również rozmowę z politologiem i badaczem Uniwersytetu Panteon-Sorbona Damienem Leconte'em.

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Ocena politologa

Leconte zauważył, że Glucksmann powinien uważać, aby nie był postrzegany jako „nowy Macron”. Zdaniem badacza taki wizerunek nie będzie korzystny dla kandydata.

France 24 nazywa Glucksmanna kandydatem na prezydenta, który rozpoczął kampanię na rzecz odrodzenia i zjednoczenia francuskiej lewicy przed wyborami.

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