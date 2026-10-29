Na Łotwie szef Służby Wywiadu Finansowego Toms Platacis odejdzie ze służby 11 grudnia. Jego zastępca ds. sankcji Paulis Iļjenkovs również zdecydował się odejść ze służby i planuje zakończyć pracę pod koniec listopada, podaje LSM English.

Łotewska Służba Wywiadu Finansowego koordynuje wdrażanie międzynarodowych sankcji w kraju. Do jej kompetencji należy także zapobieganie wykorzystywaniu łotewskiego systemu finansowego do prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i proliferacji.

Platacis planuje powrót do sektora prywatnego

Platacis wyjaśnił swoją decyzję planami zawodowymi. Potwierdził agencji LETA, że zamierza założyć własną firmę specjalizującą się w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Jednocześnie zaprzeczył, że jego decyzja wiąże się z trudnościami we współpracy z ministrem spraw wewnętrznych Janisem Dombrawą.

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Według Platacisa poinformował on kolegów i odpowiedzialnych urzędników o swoim zamiarze już latem, aby służba mogła z wyprzedzeniem zaplanować dalszą pracę. Omówił również z szefem MSW kandydaturę możliwego następcy na okres przejściowy do czasu wyboru stałego szefa służby.

Praca służby i następca

Platacis oświadczył, że jego priorytetami były zapewnienie skuteczności i międzynarodowego uznania łotewskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy. Wśród głównych zadań wymienił przeprowadzenie szóstej rundy wzajemnej oceny Łotwy przez MONEYVAL oraz utworzenie scentralizowanej funkcji wdrażania sankcji. Jego zdaniem cele te udało się osiągnąć.

Platacis pracuje w Służbie Wywiadu Finansowego od 2019 roku, a we wrześniu 2023 roku łotewski Saeima wybrał go na stanowisko szefa instytucji na pięcioletnią kadencję. Iļjenkovs, który przepracował w służbie ponad siedem lat, rozważał kandydowanie na stanowisko jej szefa. Zdecydował jednak o powrocie do sektora prywatnego i wznowieniu pracy nad rozprawą doktorską dotyczącą międzynarodowych sankcji i przeciwdziałania praniu pieniędzy.

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