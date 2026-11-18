We Wrocławiu w Polsce piłkarze reprezentacji Polski skomentowali przyszłość selekcjonera Jana Urbana po remisie 1:1 ze Szwecją w Lidze Narodów UEFA. Mecz zakończył udział polskiej drużyny w turnieju. O wypowiedziach zawodników w strefie mieszanej Tarczyński Arena informuje Interia Sport.

Stanowisko Zielińskiego

Piotr Zieliński, który wyprowadził zespół na boisko z opaską kapitańską z powodu nieobecności Roberta Lewandowskiego w wyjściowym składzie, pozytywnie ocenił współpracę z Urbanem. Pomocnik Interu nazwał trenera dobrym fachowcem i człowiekiem oraz powiedział, że chciałby, aby nadal pracował z reprezentacją.

Jednocześnie Zieliński zauważył, że piłkarze częściowo wpływają swoimi występami na przyszłość sztabu szkoleniowego. Według niego zespół spotyka się, by wygrywać, w marcu musi być silniejszy, a udział w Lidze Narodów dał mu ważne doświadczenie.

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Komentarze Szymańskiego i Bednarka

Sebastian Szymański stwierdził, że za kadencji Jana Urbana reprezentacja Polski pokazała, iż potrafi grać w piłkę nożną, choć w niektórych aspektach wciąż musi wiele poprawić. Nie chciał przewidywać decyzji w sprawie trenera i dodał, że nie zauważył szczególnie emocjonalnego stosunku Urbana do meczu ze Szwecją.

Obrońca Jan Bednarek nazwał naturalnymi spekulacje wokół trenera przy braku wyników. Podkreślił, że zespół wierzy w możliwość wyjścia z trudnego okresu jako reprezentacja i grupa ludzi, ponieważ wszyscy zawodnicy dążą do osiągania sukcesów.

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