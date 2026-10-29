Organizacja praw człowieka Global Rights Compliance (GRC) oświadczyła, że w Rosji, państwie-agresorze, działa sieć pośredników oferujących firmom pracowników z Korei Północnej. Według ABC News śledztwo trwało dziewięć miesięcy: przedstawiciele GRC, działając pod przykrywką, kontaktowali się z uczestnikami sieci, którą — jak twierdzi organizacja — kieruje moskiewski biznesmen Władimir Sokołow.

GRC twierdzi, że pośrednicy pobierają od firm prowizję w wysokości od 100 do 150 tys. rubli za każdego pracownika z Korei Północnej. Według organizacji osoby te mogą pracować do 12 godzin dziennie przez sześć lub siedem dni w tygodniu, a większą część zarobków przekazują północnokoreańskiemu reżimowi.

System wiz studenckich

W raporcie stwierdzono, że obywatele Korei Północnej rzekomo wjeżdżają do Rosji na wizach studenckich, zapisują się do szkół, do których faktycznie nie uczęszczają, a następnie są kierowani do przedsiębiorstw. Rosyjskie prawo od 2020 roku pozwala zagranicznym studentom pracować podczas nauki.

Zdaniem GRC taki system umożliwia obchodzenie przewidzianych przez sankcje ONZ ograniczeń dotyczących zatrudniania obywateli Korei Północnej za granicą, a jednocześnie pozbawia ich ochrony wynikającej z rosyjskiego prawa pracy. Organizacja poinformowała również, że przed skierowaniem pracowników do firmy musi ona zostać sprawdzona przez przedstawicieli Korei Północnej.

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Sokołow nie odpowiedział na prośbę o komentarz, zaznaczyli autorzy raportu. Inny biznesmen powiązany z siecią zaprzeczył istnieniu systemu pracy przymusowej, nazywając obywateli Korei Północnej studentami odbywającymi praktyczne szkolenie w zakładzie produkcyjnym, a wypłaty — stypendiami akademickimi.

Praca dla gospodarki wojennej

GRC oświadczyła, że zidentyfikowała pracowników z Korei Północnej w przedsiębiorstwie aluminiowym, które ma kontrakty z dużymi dostawcami sektora obronnego. Organizacja otrzymała również zdjęcia pracowników w zakładzie produkującym żywność, gdzie wytwarzane są suche racje dla rosyjskich wojskowych; GRC przypuszcza, że obywatele Korei Północnej mogli pakować te racje.

Według opublikowanej wcześniej oceny Wielostronnej Grupy Monitorowania Sankcji pracownicy z Korei Północnej za granicą mogli zapewnić reżimowi w ubiegłym roku od 450 do 800 mln dolarów USA na jego program nuklearny. Grupa oszacowała łączną liczbę takich pracowników na świecie na od 35 tys. do 101 tys., głównie w Chinach i Rosji.

Rada UE niedawno wpisała Władimira Sokołowa na listę sankcyjną za ułatwianie działań wspierających programy zbrojeniowe Korei Północnej, a także za naruszanie lub obchodzenie sankcji ONZ. Ograniczenia przewidują zamrożenie aktywów i zakaz wjazdu do Unii Europejskiej.

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