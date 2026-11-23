Premier Grecji Kyriakos Mitsotakis ponownie wezwał Wielką Brytanię do zwrotu marmurowych rzeźb z Partenonu, które znajdują się w British Museum.

Stwierdził, że zwrot i zjednoczenie zabytków starożytnych stanowi cel narodowy Grecji, a ich miejsce jest w Atenach, obok świątyni, dla której zostały stworzone.

Rzeźby, znane również jako marmury Elgina, zostały wywiezione ponad 200 lat temu przez brytyjskiego dyplomatę lorda Elgina. Grecja uważa je za wywiezione niezgodnie z prawem, podczas gdy Wielka Brytania odmawia zwrotu eksponatów z kolekcji Muzeum Brytyjskiego.

Źródło: Euronews

W Grecji premier Kyriakos Mitsotakis odrzucił zaproponowany przez British Museum format porozumienia w sprawie marmurów z Partenonu.

Profesor Uniwersytetu Oksfordzkiego Alain Gorielli poddał w wątpliwość powszechnie przyjęte wyjaśnienie dotyczące wygięć rzeźb z Partenonu w Atenach, zgodnie z którym miały one rzekomo powstać w celu skorygowania złudzeń optycznych.

Centralna Rada Archeologiczna Grecji zaleciła, aby nie wyrażać zgody na tymczasowe wypożyczenie 12 rzeźb z Partenonu z trzech greckich muzeów do Kolekcji Rzeźb Libighausa we Frankfurcie. Rada rozpatrzyła wniosek 1 września i zagłosowała przeciwko niemu po tym, jak dowiedziała się, że eksponaty te miały być prezentowane obok dwóch rzeźb udostępnionych przez British Museum.

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