Dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Rafael Grossi odniósł się do krytyki związanej z mianowaniem rosyjskiego urzędnika Aleksieja Ferapontowa, objętego sankcjami Ukrainy, na stanowisko swojego zastępcy. Szef agencji zaprzeczył, jakoby decyzja miała charakter polityczny, określając ją jako zwykłą kwestię kadrową.

Według Grossiego mianowanie obywatela danego kraju na stanowisko kierownicze w organizacji międzynarodowej nie oznacza poparcia dla polityki tego państwa.

„Mianując osobę, nie mianuję polityki ani nie nagradzam kraju” – twierdzi.

Szef MAEA podkreślił, że organizacje międzynarodowe angażują specjalistów z różnych państw, a ich pracownicy powinni działać niezależnie od rządów krajowych, zgodnie ze Statutem ONZ.

Grossi przypomniał również, że stanowisko, które ma objąć Ferapontow, zajmował wcześniej inny Rosjanin. Jak powiedział, wówczas ta decyzja kadrowa nie wywołała takiego oddźwięku społecznego.

„To zwykła kwestia kadrowa” – oświadczył szef agencji.

Jednocześnie Grossi przyznał, że rozumie obawy związane z tą nominacją w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej.

Ferapontow ma objąć stanowisko zastępcy dyrektora generalnego MAEA i stanąć na czele Departamentu Energii Jądrowej. Wcześniej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy sprzeciwiło się tej decyzji kadrowej.

W resortcie dyplomatycznym podkreślono, że mianowanie Ferapontowa na jedno z najwyższych stanowisk w agencji może przyczynić się do legitymizacji rosyjskiej okupacji ukraińskich obiektów jądrowych.

Informacje na ten temat pojawiły się w wywiadzie Grossiego dla BBC, którego fragmenty opublikował The Kyiv Independent.

Wcześniej minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiga nazwał absurdalnym mianowanie objętego sankcjami rosyjskiego urzędnika na stanowisko zastępcy dyrektora generalnego Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA). Chodzi o Rosjanina, który jest zamieszany w próby legalizacji okupacji elektrowni jądrowej w Zaporożu.

Dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Grossi mianował rosyjskiego urzędnika Aleksieja Ferapontowa swoim zastępcą i szefem Departamentu Energii Jądrowej. Decyzja została podjęta pomimo sprzeciwu Ukrainy, szeregu krajów zachodnich oraz apeli organizacji międzynarodowych.

Wcześniej Ministerstwo Energii potępiło plany MAEA dotyczące mianowania na wysokie stanowisko Rosjanina objętego sankcjami.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy sprzeciwiło się ewentualnej nominacji Rosjanina Aleksieja Ferapontowa na stanowisko zastępcy dyrektora generalnego Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA). Strona ukraińska uważa taką decyzję kadrową za niedopuszczalną ze względu na udział tego urzędnika w działaniach rosyjskich struktur państwowych mających na celu legitymizację okupacji elektrowni jądrowej w Zaporożu.

Przypomnijmy, że dyrektor generalny rosyjskiej korporacji państwowej „Rosatom” Aleksiej Lichaczow oraz dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi omówili kwestię bezpieczeństwa elektrowni jądrowej w Zaporożu w Wiedniu w Austrii. Spotkanie odbyło się przy okazji Konferencji Generalnej MAEA.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) wyśle misje do 19 podstacji elektrycznych, które mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania ukraińskich elektrowni jądrowych.

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