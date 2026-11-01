Grupa uczniowska „Licealiści!” oświadczyła, że od poniedziałku, 2 listopada, we Francji zostanie wznowiona kampania blokowania liceów. Jej lider Pierre Surza poinformował, że akcje na największą skalę mają odbyć się we wtorek, jednak niektóre placówki edukacyjne mogą zostać zablokowane już pierwszego dnia po dwutygodniowych wakacjach, podaje Channel NewsAsia.

Akcje po wakacjach

31 października setki tysięcy osób, wśród których byli uczniowie liceów i studenci, wyszły na demonstracje w całej Francji. Był to trzeci z rzędu weekend protestów. Ruch przeciwko wzrostowi cen ukształtował się po kilku tygodniach uczniowskich akcji związanych z pogarszającymi się warunkami nauki i nierównościami.

Przedstawicielka studenckiego związku Union Etudiante Sabrina Harbach również oświadczyła 31 października, że blokady uniwersytetów i liceów odbędą się we wtorek i czwartek.

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Reakcja na propozycje rządu

Rząd wcześniej ogłosił szereg działań w odpowiedzi na żądania protestujących: zastąpienie platformy rekrutacji na uniwersytety oraz udzielenie pożyczek na remont budynków szkolnych. Uczniowie uważają te propozycje za niewystarczające.

Prezydent Emmanuel Macron wezwał do spokojnego wznowienia nauki, twierdząc, że młodzież została wysłuchana. Jednocześnie Surza powiedział, że prezydent nie wysłuchał uczniów. Według niego proponowane zmiany w platformie rekrutacyjnej nie rozwiązują problemu niedoboru miejsc w szkolnictwie wyższym, a zmniejszenie liczebności klas będzie dotyczyć jedynie klas dziesiątych, choć protestujący domagali się tego dla wszystkich grup wiekowych.

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