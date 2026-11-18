19 listopada 2026 roku Rockstar Games wyda grę Grand Theft Auto VI na PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Od premiery poprzedniej części z numerem minęło ponad 13 lat. W tym czasie GTA 5 stało się jedną z najbardziej udanych gier w historii, a jej tryb online przekształcił się w odrębny, wieloletni biznes.

Na Ukrainie GTA 6 będzie dostępne o północy 19 listopada. Wydawca Take-Two poinformował już, że liczba zamówień przedpremierowych przekracza jego początkowe oczekiwania. Z nową częścią wiążą się duże nadzieje finansowe, choć sam proces tworzenia trwał lata i wielokrotnie zmuszał firmę do zmiany planów.

UA.News opowiada, jak GTA 6 przeszła drogę od pierwszej koncepcji do premiery, dlaczego jej wydanie dwukrotnie przekładano, jakie kwoty podaje się jako koszty produkcji i marketingu oraz czy nowość będzie w stanie powtórzyć wyniki komercyjne GTA 5 i Red Dead Redemption 2.

Jak Rockstar tworzył GTA 6: od Project Americas do współczesnego Vice City

Historia tworzenia GTA 6 rozpoczęła się na długo przed pierwszym oficjalnym ogłoszeniem. W 2015 roku niewielka grupa pracowników Rockstar udała się do Miami, aby poznać miasto, jego architekturę, lokalną kulturę oraz okoliczne dzielnice. Jak opowiadają szefowie studia w wywiadzie dla The Guardian, na tym etapie projekt nosił nazwę Project Americas i obejmował znacznie szerszy obszar geograficzny niż gra, którą przygotowano do premiery.

Pierwotna koncepcja zakładała obszerny obszar obejmujący Amerykę Północną i Południową. Później twórcy zrezygnowali z tego pomysłu i skoncentrowali fabułę na fikcyjnym stanie Leonida. Jego centralną lokalizacją jest Vice City – współczesna wersja miasta, które gracze pamiętają z gry GTA: Vice City z 2002 roku. Podstawą nowego świata stała się Floryda: duże miasta, obszary turystyczne, wybrzeże, wyspy, autostrady i tereny bagienne.

Jednocześnie okres od 2015 roku obejmuje również wczesne badania. Główne siły Rockstar pracowały wówczas nad grą Red Dead Redemption 2, wydaną w październiku 2018 roku. Po jej ukończeniu znaczna część specjalistów przeszła do pracy nad GTA 6. Właśnie wtedy nowy projekt otrzymał znacznie więcej zasobów. Rockstar połączyła wysiłki różnych studiów nad wspólnym otwartym światem, w którym liczne systemy wymagały wzajemnego zharmonizowania.

W lutym 2022 roku firma po raz pierwszy oficjalnie potwierdziła, że trwają prace nad kolejną częścią Grand Theft Auto. W tamtym momencie Rockstar nie ujawniła jeszcze ani postaci, ani tytułu gry. We wrześniu tego samego roku miało miejsce jedno z najbardziej głośnych wydarzeń w historii projektu: w wyniku nieuprawnionego dostępu do systemów studia do internetu trafiły dziesiątki filmów z wczesnych kompilacji GTA 6. Na nagraniach widzowie mogli zobaczyć niedokończone sceny, testy mechaniki oraz elementy techniczne przyszłej gry.

Rockstar zdołało w pełni zaprezentować GTA 6 na własnych warunkach w grudniu 2023 roku, kiedy to opublikowało pierwszy zwiastun. Pokazał on Vice City, przestępczy świat Leonidy oraz główną bohaterkę, Lucię. Drugą główną postacią został Jason. Fabuła została zbudowana wokół pary przestępców, która po nieudanym napadzie zostaje wciągnięta w niebezpieczne wydarzenia.

W porównaniu z GTA 5 zmieniło się tutaj podejście do głównych bohaterów. W grze z 2013 roku można było przełączać się między Michaelem, Franklinem i Trevorem, których historie stopniowo się zazębiały. W GTA 6 w centrum uwagi znajdują się relacje między Lucią a Jasonem. Według twórców gracz będzie mógł wpływać na rozwój ich związku, a niektóre sytuacje fabularne będą zależały od tego, jak postacie będą ze sobą współdziałać.

Kolejna różnica dotyczy szczegółowości otoczenia. Podczas przedpremierowych prezentacji dziennikarzom pokazano, jak mieszkańcy reagują na zwracanie się do nich przez bohaterów, rozmawiają między sobą i zmieniają zachowanie w zależności od wydarzeń wokół. Rockstar stara się przenieść do wielkiego, współczesnego miasta ten poziom dbałości o szczegóły, który wcześniej zaprezentował w Red Dead Redemption 2. W tym celu twórcy musieli stworzyć nie tylko dodatkowe obiekty, ale także nowe interakcje między nimi.

Dlaczego premiera GTA 6 była dwukrotnie przesuwana i jak zmieniały się daty premiery

Po opublikowaniu pierwszego zwiastuna firma Rockstar planowała zaprezentować GTA 6 w 2025 roku. Nie podano wówczas konkretnej daty, ale to wystarczyło, by gracze i inwestorzy zaczęli przygotowywać się do wielkiej premiery. W maju 2025 roku studio zmieniło plany. Premiera została przesunięta na 26 maja 2026 roku, a decyzję tę uzasadniono koniecznością dodatkowego dopracowania gry.

Pół roku później doszło do drugiego przesunięcia. 6 listopada 2025 roku Rockstar ogłosiło nową datę – 19 listopada 2026 roku. Firma ponownie uzasadniła opóźnienie pracą nad jakością i ostatecznym dopracowaniem gry. Od pierwotnego ogłoszenia w 2025 roku do obecnej premiery oczekiwanie faktycznie przedłużyło się jeszcze o około rok.

W październiku 2026 roku Bloomberg opublikował obszerny artykuł na temat powstawania GTA 6, zawierający wywiady z kierownictwem Rockstar. Z ich wypowiedzi wynika, że w momencie premiery pierwszego zwiastuna studio rzeczywiście planowało premierę w 2025 roku. Później zespół poinformował kierownictwo, że nie uda się ukończyć projektu w pierwotnym terminie.

Przyczynę długotrwałej produkcji dobrze wyjaśnia sama zasada działania świata otwartego. W zwykłej scenie fabularnej deweloper mniej więcej wie, gdzie znajdzie się postać i co zobaczy gracz. W GTA gracz może zboczyć z trasy, ukraść samochód, rozpocząć pościg lub nawiązać interakcję z przypadkowymi mieszkańcami. Każde takie działanie uruchamia inne systemy — zachowanie policji, ruch drogowy, animację, fizykę oraz reakcje otoczenia.

Dla Rockstar przesuwanie dat premier dużych tytułów stało się już powszechną praktyką. Premiera GTA 5 była początkowo planowana na wiosnę 2013 roku, ale ostatecznie gra ukazała się we wrześniu. Red Dead Redemption 2 ogłoszono na jesień 2017 roku, następnie przesunięto na wiosnę 2018 roku, a ostateczna premiera miała miejsce 26 października 2018 roku. Obie gry pobiły następnie rekordy sprzedaży, dlatego studio nadal stosuje podejście, zgodnie z którym ukończenie dużego projektu jest ważniejsze niż pierwotny harmonogram.

Długotrwały proces tworzenia gry rodzi również pytania dotyczące organizacji pracy. Po premierze Red Dead Redemption 2 firma Rockstar spotkała się z krytyką z powodu nadmiernej liczby godzin nadliczbowych. Firma poinformowała później o zmianach w procesach produkcyjnych. Jednak w przededniu premiery GTA 6 w brytyjskich biurach trwa głosowanie w sprawie uznania związku zawodowego, a konflikt pracowniczy po zwolnieniu części pracowników stał się przedmiotem postępowania sądowego.

Ile kosztowała gra GTA 6 i jak jej budżet wypada w porównaniu z GTA 5 i Red Dead Redemption 2

Koszty związane z GTA 6 stały się odrębnym tematem dyskusji jeszcze przed premierą gry. Według szacunków agencji Reuters i analityków branżowych firma Rockstar mogła wydać na ten projekt ponad 1 mld dolarów. W sieci krążyła również kwota 2 mld dolarów. Jednak w październikowym wywiadzie dla agencji Bloomberg dyrektor ds. wydawnictw w Rockstar, Jennifer Colbe, odrzuciła twierdzenia, że stworzenie gry kosztowało ponad 1,5 mld dolarów. Firma nie ujawniła dokładnej kwoty.

Skala wydatków wynika przede wszystkim z długości trwania produkcji oraz liczby zaangażowanych specjalistów. Nad najnowszym hitem Rockstar pracują programiści, projektanci świata gry, graficy, scenarzyści, animatorzy, aktorzy, specjaliści od dźwięku oraz testerzy. Część zespołu tworzy misje fabularne, inni pracują nad zachowaniem mieszkańców miasta, transportem, fizyką, pogodą i narzędziami technicznymi.

Cechą charakterystyczną GTA 6 jest to, że wszystkie te elementy muszą działać jednocześnie w rozległym świecie. Rockstar przeznacza środki nie tylko na tworzenie poszczególnych lokacji, ale także na ich połączenie w jeden spójny system. Kolejną dużą pozycją w wydatkach są wieloletnie testy, optymalizacja pod kątem konsol oraz przygotowanie projektu do masowej premiery.

Dla porównania, w 2013 roku szkocka gazeta The Scotsman oszacowała koszty produkcji i marketingu GTA 5 na 170 mln funtów, co wówczas odpowiadało około 265 mln dolarów. Prace nad grą trwały około pięciu lat, a jej głównymi platformami w momencie premiery były PlayStation 3 i Xbox 360. Zespół stworzył rozległe Los Santos, trzy wątki fabularne, dziesiątki środków transportu oraz liczne dodatkowe zajęcia.

Red Dead Redemption 2 okazało się jeszcze droższą produkcją. Według szacunków branżowych jej stworzenie i promocja mogły kosztować około 370–540 mln dolarów. Gra była tworzona przez około osiem lat przy udziale różnych studiów Rockstar. Znaczną część zasobów przeznaczono na realistyczne odwzorowanie przyrody, życia w osadach, zachowań zwierząt oraz postaci drugoplanowych.

Jeśli porównać podane szacunki, GTA 6 może być kilkakrotnie droższa od GTA 5 i znacznie droższa od Red Dead Redemption 2. Pokazuje to, jak bardzo zmieniła się skala dużych produkcji gier w ciągu ostatniej dekady. Jednocześnie obie poprzednie gry Rockstar pokazały, że ogromne inwestycje mogą przynosić zyski przez wiele lat po premierze.

Marketing GTA 6: jak Rockstar przekształcił zwiastuny w wydarzenia o zasięgu globalnym

Promocja GTA 6 rozpoczęła się na długo przed otwarciem przedsprzedaży. Rockstar tradycyjnie ogranicza ilość oficjalnych materiałów dotyczących swoich największych projektów. Taka strategia sprawia, że każdy zwiastun staje się osobnym wydarzeniem informacyjnym, o którym dyskutują media branżowe, blogerzy i użytkownicy mediów społecznościowych.

Przykładem tego był pierwszy zwiastun z grudnia 2023 roku. Według danych Take-Two filmik zgromadził ponad 93 mln wyświetleń na YouTube w ciągu pierwszej doby, ustanawiając rekord wśród filmów niebędących teledyskami. Głównymi tematami dyskusji stały się powrót do Vice City, główni bohaterowie oraz szczegółowość miejskiego otoczenia.

Drugi zwiastun, opublikowany 6 maja 2025 roku, przyciągnął jeszcze większą widownię. Według informacji wydawcy film zgromadził ponad 475 mln wyświetleń na różnych platformach w ciągu 24 godzin. Rockstar wykorzystał ten zwiastun, aby bardziej szczegółowo zapoznać graczy z Lucią i Jasonem, a także z miejscami, w których będzie się toczyć fabuła.

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W 2026 roku firma stopniowo przeszła od pojedynczych zapowiedzi do pełnoprawnej kampanii przedpremierowej. W czerwcu rozpoczęto przyjmowanie zamówień przedpremierowych, a 27 sierpnia opublikowano rozbudowaną prezentację GTA 6. Została ona najpierw pokazana na platformie Netflix, a następnie film pojawił się na oficjalnym kanale YouTube oraz stronie internetowej Rockstar. W ten sposób firma zdołała dotrzeć nie tylko do tradycyjnej społeczności graczy, ale także do użytkowników dużej platformy streamingowej.

Kolejnym etapem był zwiastun premierowy z 15 października. Równolegle firma Rockstar promowała oficjalną ścieżkę dźwiękową, muzykę z radiostacji w grze, tematyczne kolekcje odzieży oraz gadżety. Firma wykorzystuje rozpoznawalny wizerunek Vice City jako odrębną markę, którą można promować nawet wśród osób, które nie zamierzają kupić gry w dniu premiery.

21 listopada Rockstar wraz z PlayStation zorganizuje specjalny festiwal muzyczny w Miami. Miasto, które stało się głównym prototypem Vice City, staje się w ten sposób częścią kampanii reklamowej. Podczas wydarzenia zaplanowano występy artystów związanych z oficjalną ścieżką dźwiękową gry.

Również aspekt komercyjny kampanii różni się od poprzednich części. W Stanach Zjednoczonych standardowa edycja GTA 6 kosztuje 79,99 dolarów, a Ultimate Edition – 99,99 dolarów. Droższa edycja oferuje dodatkową zawartość do gry. Potwierdzono premierę na PlayStation 5 i Xbox Series X/S, natomiast data osobnej premiery na PC nie została jeszcze ogłoszona.

Czy GTA 6 przewyższy sukces GTA 5 i ile zarobi Take-Two

Najważniejszym punktem odniesienia komercyjnego dla GTA 6 pozostaje poprzednia część serii. Grand Theft Auto V ukazało się 17 września 2013 roku i praktycznie od razu pobiło rekordy. Według oficjalnych danych Take-Two sprzedaż detaliczna gry przekroczyła 800 mln dolarów w ciągu pierwszej doby, a w ciągu zaledwie trzech dni osiągnęła 1 mld dolarów.

Na tym historia komercyjna GTA 5 się nie zakończyła. Rockstar ponownie wydał grę na kolejne generacje konsol PlayStation i Xbox, a także na komputery osobiste. W rezultacie jeden projekt objął kilka generacji sprzętu do gier i nadal sprzedawał się nawet dziesięć lat po premierze.

Zgodnie z ostatnim raportem kwartalnym Take-Two, na listopad 2026 roku liczba sprzedanych i dostarczonych do kanałów dystrybucji egzemplarzy GTA 5 przekroczyła 230 mln. To sprawia, że jest to jedna z najbardziej udanych gier wideo w historii.

Istotną częścią tego sukcesu stała się gra GTA Online. Tryb wieloosobowy regularnie wzbogacał się o nowe misje, napady, środki transportu, nieruchomości i inne możliwości. Gracze mogli kupować walutę w grze za prawdziwe pieniądze. W ten sposób firma Rockstar stworzyła model, w którym przychody pochodzą nie tylko ze sprzedaży pierwotnej kopii gry, ale także z dalszej aktywności graczy.

Również Red Dead Redemption 2 osiągnęło wysokie wyniki, choć opierało się na innym modelu biznesowym. W ciągu pierwszych trzech dni po premierze w październiku 2018 roku gra przyniosła ponad 725 mln dolarów przychodów ze sprzedaży detalicznej. Do 2026 roku jej łączny nakład przekroczył 85 mln egzemplarzy. Ten western stał się przykładem tego, jak rozbudowana gra fabularna może odnosić sukces komercyjny przez lata dzięki jakości świata przedstawionego i stałemu zainteresowaniu odbiorców.

W przypadku GTA 6 firma Rockstar stara się połączyć te dwa kierunki: masową popularność współczesnego świata przestępczego GTA oraz dbałość o szczegóły, którą firma dopracowała w Red Dead Redemption 2. W najbliższych dniach głównym wskaźnikiem będą wyniki sprzedaży w dniu premiery, jednak dla wyniku finansowego nie mniej istotne będzie to, jak długo gracze pozostaną zainteresowani po ukończeniu głównej fabuły.

9 listopada 2026 r. kierownictwo Take-Two poinformowało, że liczba zamówień przedpremierowych na GTA 6 znacznie przewyższa wcześniejsze oczekiwania firmy. Wydawca liczy na rekordowe wyniki finansowe w roku finansowym 2027, który zakończy się 31 marca 2027 r.

Szczególnie znaczący będzie kwartał od października do grudnia 2026 roku, kiedy to nastąpi premiera. Take-Two prognozuje dla niego 3,35–3,5 mld dolarów przychodów netto. To właśnie wyniki tego okresu pozwolą ocenić, jak szybko nowa część zacznie zwracać zainwestowane środki.

Pierwsze wyniki sprzedaży pokażą, czy GTA 6 zdołało pobić rekordowy start GTA 5. Jednak skala prawdziwego sukcesu stanie się jasna dopiero później — gdy Rockstar ujawni dalsze plany rozwoju gry, a Take-Two opublikuje wyniki finansowe już po premierze.

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