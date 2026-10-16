Gubernator pakistańskiej prowincji Chajber Pasztunchwa Faisal Karim Kundi nakazał podjąć działania wobec osób odpowiedzialnych za zawalenie się dachu prywatnej szkoły w rejonie Dir Colony w Peszawarze. W tragedii, do której doszło w czwartek, zginęło co najmniej 30 dzieci i nauczycielka, a ponad 50 osób zostało rannych, poinformował The Express Tribune.

Dane o szkole

Podczas spotkania, któremu przewodniczył gubernator, komisarz Peszawaru poinformował, że właściciel szkoły wydzierżawił na 10 lat działkę o powierzchni 16 marli i wybudował na niej budynek placówki edukacyjnej. Szkołę zarejestrowano w 2026 roku, jednak jej administracja nie przestrzegała ustanowionych standardowych procedur operacyjnych.

Kundi wezwał do identyfikacji i kontroli budynków wzniesionych bez zatwierdzonych planów. Zaznaczył, że administracje miejskie tehsilów mogą kontrolować obiekty w mieście i nadzorować przestrzeganie przepisów budowlanych.

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Wymogi bezpieczeństwa

Gubernator polecił właściwym departamentom zapewnienie ścisłego przestrzegania wymogów bezpieczeństwa przy zakładaniu prywatnych szkół i budowie ich obiektów. Zażądał również wzmocnienia egzekwowania zasad rejestracji oraz wymogów bezpieczeństwa dla prywatnych placówek edukacyjnych.

Władze muszą podjąć działania wobec szkół działających bez certyfikatów rejestracyjnych i określić odpowiednie kary za naruszenia. Kundi polecił przygotować nowe przepisy regulujące działalność prywatnych szkół i przedstawić raport w ciągu 15 dni. Podkreślił także potrzebę przejrzystego zarządzania i skutecznego nadzoru nad takimi placówkami.

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