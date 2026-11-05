W jaki sposób prawosławna wiara Sviatosława Jurasa wpływa na jego poglądy na temat Boga, wojny i wolności wyznania

Niezależny dziennikarz i koordynator Diplomatic Legal Hub (DLH) Scott Douglas Jacobsen przeprowadził rozmowę ze Sviatosławem Jurashiem na temat Boga, prawosławia, odrzucenia ateizmu oraz znaczenia rewolucji i wojny. Podczas rozmowy Jurasz podzielił się swoimi poglądami na temat Trójcy Świętej, Pisma Świętego, modlitw za zmarłych, wolności religijnej, tradycji przodków oraz przekazywania dzieciom wartości duchowych i moralnych.

W wywiadzie poruszono również kwestie ojcostwa, współpracy między kościołami, autorytetu Watykanu, udziału działaczy religijnych w życiu politycznym oraz jedności Ukrainy. Jurasz wyjaśnił, w jaki sposób wiara wpływa na jego osobisty światopogląd i stanowisko polityczne.

Sviatosław Jurasz — ukraiński poseł do Rady Najwyższej, urodził się 16 lutego 1996 roku we Lwowie. W 2019 roku został wybrany do Rady Najwyższej z nr 27 na liście partii „Sługa Narodu”, choć w momencie wyboru był bezpartyjny. Został najmłodszym posłem Rady Najwyższej IX kadencji.

Jurasz zajmował się organizacją komunikacji podczas Euromajdanu, współpracował z międzynarodowymi mediami, służył w Siłach Zbrojnych Ukrainy i przewodniczy parlamentarnej podkomisji ds. kontaktów oraz ochrony praw i interesów Ukraińców za granicą. Jego służba wojskowa obejmowała między innymi udział w 24. oddzielnym batalionie szturmowym „Ajdar”.

Bóg i odrzucenie ateizmu

Scott Douglas Jacobsen: Zacznijmy od tego, co najważniejsze. Czym jest dla Pana Bóg?

Sviatosław Jurasz: On jest przyczyną wszystkiego i sensem wszystkiego. On jest tym, co można pojąć, ale jednocześnie tym, co daje zrozumienie, nie poddając się racjonalnemu wyjaśnieniu. Chciałbym być lepszym teologiem.

Kiedy rozmawiam z ludźmi, którzy znali mnie w okresie mojego wojującego ateizmu, staram się wyjaśnić to w przystępny sposób, posługując się takimi pojęciami jak wszechświat, los, kosmos itp.

Można mówić o wszystkich tych sprawach, a potem powrócić do źródeł – do tego, jak nasi przodkowie rozumieli świat – i mówić o pierwotnej przyczynie wszystkich zjawisk, jaką jest Bóg.

Jacobsen: A kiedy był pan zagorzałym ateistą, kim był dla pana Bóg?

Jurash: Był czymś, co należało odrzucić, pokonać, odsunąć na bok w imię świetlanej przyszłości, którą obiecywali prorocy ateizmu początku XXI wieku, tacy jak Christopher Hitchens, Richard Dawkins i wielu innych.

Jacobsen: Co pan czuje, spoglądając wstecz na ten okres swojego życia i zdając sobie sprawę z tego, gdzie pan się teraz znajduje?

Jurash: Smutek. Smutek. Żałuję, że wtedy zadawałem pytania nie z chęci zrozumienia, ale z gniewu i zaprzeczenia.

Przecież zrozumienia nigdy nie jest za dużo. Chciałbym zadawać te pytania ludziom, którzy już przeszli przez podobne wewnętrzne sprzeczności.

Wtedy szukałem nie tyle zrozumienia, co walki, tak jak robi to prawie każdy chłopak w wieku nastoletnim.

Teraz pragnę tego zrozumienia. I nie sądzę, by można je było po prostu zdobyć. Trzeba je przeżyć.

To zrozumienie musi łączyć się ze wszystkim, co zgromadziły poprzednie pokolenia – ze świadomością Alfy i Omegi.

Trójca Święta i Pismo Święte

Jacobsen: Jak łączycie Jezusa Chrystusa, Boga i Pismo Święte?

Jurash: Bóg jest Alfą i Omegą, a Jezus Chrystus jest Bogiem. Jesteśmy przecież dziećmi Izajasza. Wierzymy w Trójcę Świętą.

Chodzi więc nie tylko o Boga i Jezusa Chrystusa, ale także o Ducha Świętego. Oni są jednością.

A kiedy uświadomisz sobie to wszystko, musisz pokornie przyjąć tę prawdę i starać się żyć zgodnie ze Słowem zawartym w Piśmie Świętym, w Biblii.

Żyć tak, aby dziękować Mu za wszystko, co otrzymaliśmy, i szerzyć Jego chwałę w naszym świecie.

Ale, powtórzę, nie jestem teologiem. Muszę przeprosić. Chciałbym, abyście przeprowadzili wywiad z moim ojcem, który poświęcił całe życie studiowaniu religii.

Poświęciłem połowę swojej młodości na walkę z religijnością, a potem znaczną część czasu — na ponowne przemyślenie wszystkich tych młodzieńczych banałów, które sam sobie stworzyłem w poszukiwaniu sensu.

Wojna, wiara prawosławna i pamięć o poległych

Jacobsen: W jaki sposób rewolucja i wojna uświadomiły panu istnienie ówczesnej próżni wartości?

Jurash: Pokazały mi, że wyjaśnianie wszystkiego przypadkami, banałami czy zbiegiem okoliczności nie wystarcza.

Trzeba szukać czegoś głębszego, czegoś więcej, czegoś, co pomoże lepiej zrozumieć te wydarzenia i ich historię.

I religia w tym pomaga.

Szczególnie ta religia, która jest fundamentalna dla mnie, mojej rodziny i całej drogi, dzięki której przyszedłem na świat.

Chrześcijaństwo prawosławne jest dla mnie najlepszym podejściem, ponieważ wyjaśnia niezwykle wiele nie tylko o teraźniejszości, ale także o przeszłości i przyszłości.

Jacobsen: Większość Ukraińców zna kogoś, kto został ranny, zginął lub został zmuszony do opuszczenia swojego domu z powodu wojny. Jak odczuwacie wdzięczność za to, że przeżyliście i możecie nadal służyć w czasie wojny?

Jurasz: Myślę o tych Ukraińcach i o tym, do czego dążyli.

Z pewnością marzyli o tym, by Ukraina podążała swoją drogą, zachowała niezależność i wolność oraz – pomimo wszystkich trudności – zmierzała ku lepszemu życiu.

A kiedy próbujesz urzeczywistnić te marzenia, staje się to sposobem na oddanie hołdu tym ludziom.

Jeśli chodzi o religię, to właśnie w tym tkwi radość tradycji prawosławnej.

Daje ona wszystkie te drobne rzeczy, które w rzeczywistości są o wiele większe i głębsze, niż się wydaje na pierwszy rzut oka.

Kiedy bierzesz świeczki w kościele, zapalasz je, wspominasz tych ludzi i modlisz się za nich, prosząc, by mieli lepsze życie w świecie, w którym teraz przebywają — odczuwasz wobec nich prawdziwy szacunek.

Czujesz, że przynajmniej możesz im służyć.

Nawet jeśli nie możesz już do nich dotrzeć, możesz prosić wszechmocne siły, by obdarzyły ich tym, czego pragnęli, i tym, czym jest Bóg – miłością w tym innym świecie, do którego przeszli.

Obrona Ukrainy i wolność religijna

Jacobsen: Dlaczego z biblijnego punktu widzenia obrona Ukrainy jest nie tylko dopuszczalna, ale wręcz konieczna?

Jurasz: Chciałbym, żeby mój ojciec tu był i odpowiedział na to pytanie. Ma odpowiednią wiedzę i mógłby zacytować konkretne fragmenty Pisma Świętego.

Ale jeśli mówić z biblijnego punktu widzenia, to walczymy o wolność, a w szczególności o wolność wyznania.

Rosjanie na każdym terytorium, które zajmują, wyraźnie pokazują, że nie szanują żadnej formy oddawania czci Bogu, poza tą, którą sami praktykują i kontrolują.

Ukraińcy wszystkich wyznań zjednoczyli się, aby bronić wolności w kontekście chrześcijańskim – prawa do wyznawania wiary tak, jak uważają to za stosowne.

Niezależnie od tego, czy są to protestanci, rzymskokatolicy, grekokatolicy, czy przedstawiciele różnych kościołów prawosławnych.

Wszystko to opiera się na tym, że Ukraińcy mają wolność wyznawania swojej wiary.

I właśnie wokół tego jednoczą się przedstawiciele wszystkich wyznań.

Instytucje takie jak Ogólnoukraińska Rada Kościołów i Organizacji Religijnych mają jasną wizję tego, co się dzieje.

Ukraina musi kontynuować walkę o te wolności, ponieważ zapewniają one Ukraińcom prawo do istnienia i dalszego życia jako wspólnota zjednoczona w wierze w Wszechmogącego.

Współpraca międzywyznaniowa a ukraińska państwowość

Jacobsen: W jaki sposób jednoczą Państwo chrześcijan, żydów i muzułmanów na Ukrainie, jednocześnie przeciwstawiając się siłom postmodernistycznym?

Jurasz: Nie chodzi tu tyle o przeciwstawianie się siłom postmodernistycznym.

Chodzi o szacunek dla instytucji, które Ukraińcy różnych wyznań, religii i grup etnicznych budowali przez tysiąclecia.

A kiedy wszyscy jednoczą się wokół postulatu poszanowania tych instytucji, okazuje się, że między różnymi poglądami istnieje mnóstwo cech wspólnych, których korzenie sięgają Abrahama.

Dzięki temu łatwo jest wyjaśnić swoje stanowisko zarówno Ukraińcom, jak i światu.

Kiedy przywódcy religijni zbierają się razem na Kongresie lub w Parlamencie Europejskim, naprawdę robią ogromne wrażenie na obecnych.

W końcu ci ludzie mogą mieć zupełnie przeciwne poglądy, ale jednocześnie występować jako jednolity front na rzecz Ukrainy, jej wolności i dążenia do niezależnej przyszłości.

To pokazuje, że nie tylko klasa polityczna czy instytucje państwowe, ale także kościoły jednoczą się w obronie tego, co najświętsze – wolności życia we własnym państwie.

Niezależnie od naszych poglądów, wyznania, przekonań politycznych i wszystkiego innego.

Wola Boża i tradycje przodków

Jacobsen: Jak interpretuje Pan wolę Bożą w swoim życiu?

Jurash: Chciałbym mieć taką swobodę interpretacji tych kwestii, jaką mają protestanci.

Staram się pytać o to księdza, u którego spowiadam się podczas każdej niedzielnej mszy.

A kiedy czytam Biblię, odczuwam przynajmniej częściowo ten fundamentalny szacunek, który dawał wszystkim moim przodkom wolność życia i przetrwania pomimo wszelkich prób.

I podzielam tę wolę.

Jacobsen: Jak przebiegał proces ponownego przemyślenia religii, który ostatecznie sprowadził pana z powrotem do niej? Innymi słowy, w jaki sposób powrócił pan do wiary swojego ojca i przodków?

Jurasz: Wiąże się to z uświadomieniem sobie banalności metod, z których korzystałem.

Mogę podać prostą metaforę.

Kiedy patrzysz na dom, możesz powiedzieć, że składa się on z okien, ścian, cegieł i drewna.

Jednak przy tym nie dostrzegasz wielkości gotowego domu, stworzonego po to, by ludzie mogli się nim zachwycać, mieszkać w nim i tworzyć własne, niesamowite historie.

I znowu, to nastoletnia banalność — dostrzeganie jedynie zestawu materiałów zamiast spójnego dzieła, które z nich powstało.

Refleksje na ten temat, rozmowy i próby zrozumienia istoty rzeczy w znacznym stopniu zmieniły mój światopogląd.

Uświadomiłem sobie sztukę i geniusz wszystkich tych instytucji, ich fundamentalną rolę w życiu mojego narodu oraz ludzi, którzy kontynuują tradycje swoich przodków.

Tradycje, które przetrwały wszystkie okropności przeszłości.

Jacobsen: Czy może pan teraz nazwać swój okres wojującego ateizmu czasem duchowego oderwania od własnych korzeni?

Jurasz: Próbowałem wyrwać z korzeniami wszystkie te fundamenty, ale oczywiście poniosłem porażkę.

Bo kiedy walczysz z Bogiem, to On wygrywa.

Byłem tym synem marnotrawnym, który w końcu powrócił do ojca, jeśli można posłużyć się takim porównaniem.

Naturalny porządek i postęp ludzkości

Jacobsen: Czym jest naturalny porządek rzeczy?

Jurash: Nie do mnie należy definiowanie naturalnego porządku rzeczy.

Nie jestem bynajmniej przyrodnikiem ani teologiem, który mógłby rozważać duchową istotę bytu.

Chodzi o to, że świat staje się lepszy.

Z pokolenia na pokolenie staje się coraz bardziej przyjazny do życia, radosniejszy i wolniejszy.

Założyciele Ameryki napisali wspaniały dokument, w którym połączyli te idee wokół dążenia do szczęścia.

Dokument ten uosabia to, czego pragnę dla mojego narodu, tak samo jak niegdyś te dążenia stanowiły podstawę nowego amerykańskiego projektu.

Przekazywanie wartości religijnych i moralnych dzieciom

Jacobsen: Jak zamierza Pan przekazywać wartości religijne i moralne swoim dzieciom? A jak robi to Pan już teraz? Jaki, Pana zdaniem, powinien być właściwy sposób przekazywania takich wartości?

Jurasz: Trzeba z nimi rozmawiać, wciągać je w tradycję, opowiadać, skąd wszystko się wzięło i jak to się stało, że przyszły na świat.

Opowiadać o tym, jak niewiele tak naprawdę wiemy o poprzednich pokoleniach.

Jednocześnie jednak wyjaśniać, że wszystkie te pokolenia były częścią tradycji, którą obejmuje religia i która daje im wszystko, co mają dzisiaj.

I znowu, boli mnie to, że nie jestem teologiem i nie potrafię tego wszystkiego dokładnie podsumować, zwłaszcza na szybko, tak jak teraz.

Szkoda, że nie siedzimy przy kawie, gdzie moglibyśmy omówić to znacznie dokładniej.

Smuci mnie również współczesna rzeczywistość polityczna, w której wszyscy starają się znaleźć trafne sformułowania i krótkie cytaty, które z łatwością podsumowują złożone kwestie.

Jednak na te tematy napisano zbyt wiele książek, ponieważ są to kwestie fundamentalne.

Kiedy myśli się o Tomie z Akwinu lub greckich myślicielach, którzy położyli podwaliny pod tradycję prawosławną, rozumie się, jak skomplikowane są te kwestie.

A ja, z moimi uproszczonymi rozważaniami, nigdy nie będę w stanie ogarnąć tego wszystkiego w pełni.

Współpraca kościołów chrześcijańskich w zarządzaniu państwem

Jacobsen: Jak zapewnić współpracę chrześcijan w zarządzaniu państwem, pomimo tradycyjnych różnic między nimi?

Jurasz: Trzeba mówić o znaczeniu instytucji.

Każdy, kto dorastał na Ukrainie, na wsi czy w mieście, wie, jak centralne miejsce zajmuje kościół.

Wie, co oznacza wspólne gromadzenie się w Wielkanoc czy Boże Narodzenie, odczuwanie wspólnoty, która ma znacznie głębszy sens niż codzienne drobiazgi.

Dzięki temu łatwo jest angażować księży i hierarchów kościelnych do wyrażania stanowisk w różnych kwestiach.

Szczególnie w ramach takich instytucji, jak Ogólnoukraińska Rada Kościołów i Organizacji Religijnych.

Jej przedstawiciele mają wiele rozbieżności.

Ale kiedy dochodzą do porozumienia w jakiejś sprawie, wszyscy muszą ich wysłuchać.

I z pewnością potrafią znacznie lepiej niż ja wyjaśnić swoje stanowisko w odniesieniu do wszystkich tych tematów.

Autorytet moralny Watykanu

Jacobsen: Jaki autorytet moralny ma Watykan w warunkach wojny? Na czym polega jego znaczenie?

Jurasz: To pytanie lepiej skierować do katolików. Nie należę do ich Kościoła.

Dla nich nieomylność papieża i jego autorytet stanowią absolutne fundamenty ich Kościoła.

Dlatego to właśnie oni mogą lepiej odpowiedzieć na to pytanie.

Jeśli jednak mogę się nieco zastanowić, opierając się na moim niewielkim — choć w rzeczywistości nie aż tak niewielkie — doświadczenie nauki w szkole katolickiej oraz życia w mieście, gdzie różne nurty katolicyzmu do dziś pozostają najpowszechniejszą religią, to chodzi o więź, która ukształtowała Zachód takim, jakim znamy go dzisiaj.

Kościół jest bowiem znacznie starszy niż jakiekolwiek państwo europejskie, nie mówiąc już o ideałach europejskich.

Właśnie dlatego ta instytucja cieszy się ogromnym autorytetem.

I znowu, sukcesja apostolska wskazuje, że to właśnie Duch Święty kieruje hierarchami kościelnymi, gdy decydują, kto zostanie papieżem.

Stąd właśnie bierze się jej autorytet.

Przynajmniej tak można podsumować ich argumentację w moim bardzo uproszczonym ujęciu.

Wolność wyznania i udział w polityce

Jacobsen: W jaki sposób oddziela Pan politykę od wartości duchowych? Innymi słowy, jak chronić wartości duchowe niezależnie od tego, w którą stronę zmienia się sytuacja polityczna?

Jurasz: Moim zdaniem, próbując podsumować globalną dyskusję na ten temat, można wyróżnić dwa pojęcia: wolność religii i wolność od religii.

Zbyt wielu ludzi w Europie Wschodniej może opowiedzieć o okropnościach rządów radzieckich, kiedy władza próbowała narzucić wolność od religii we wszystkich sferach życia.

Prowadziło to do ogromnego bólu, cierpień i zniszczeń.

Z tego powodu ludzie tracili jedną z podstaw swojego życia.

Dlatego należy dążyć nie do wolności od religii, ale do wolności wyznania.

Oznacza to, że ludzie powinni mieć możliwość życia zgodnie z fundamentalnymi wartościami, które odziedziczyli lub sami wybrali, oraz ich bronienia.

I właśnie taką wolność chciałbym widzieć na Ukrainie.

Nasza Konstytucja w znacznym stopniu gwarantuje taką wolność.

Nie zabrania ona na przykład księżom ani osobom o przekonaniach religijnych angażowania się w politykę, prowadzenia działalności politycznej czy wyrażania swoich poglądów.

Pozwala każdemu – niezależnie od tego, czy jest to osoba religijna, czy świecka – wyrażać i bronić swojego stanowiska.

Ojcostwo i sens życia

Jacobsen: W jaki sposób narodziny dziecka zmieniły Pana postrzeganie Ojca Świętego?

Jurash: Mojego własnego ojca czy Ojca Świętego?

Jacobsen: Myślę, że można porozmawiać zarówno o Ojcu Niebieskim, jak i o Ojcu Świętym, a także o Pańskim biologicznym ojcu.

Jurash: Nie da się tego w pełni wyrazić słowami.

Ale kiedy rodzi się ci dziecko, pojawia się uczucie, jakbyś w końcu odkrył sens swojego życia.

Uświadamiasz sobie to, co jest fundamentalne.

Nie oznacza to, że staniesz się w tym idealny.

Ale teraz masz wszelkie możliwe powody, by dążyć do doskonałości, którą dostrzegasz w narodzinach nowego życia.

I z każdym rokiem starasz się podążać tą drogą, aby ta doskonałość ujawniała się coraz bardziej.

Jedność Ukrainy i droga do zwycięstwa

Jacobsen: Czego obecnie najbardziej potrzebuje ukraińska polityka? Jedności.

Jurasz: Historycznie rzecz biorąc, tragedia Ukrainy polegała na tym, że poświęcaliśmy zbyt wiele czasu na walkę między sobą, podczas gdy nas niszczono.

Ale właśnie teraz udało nam się odnaleźć tę jedność, pomimo wszystkich różnic w każdej dziedzinie: w polityce, kościołach, armii i społeczeństwie.

I dzięki tej jedności Ukraina zdołała wytrzymać nacisk rosyjskiego giganta już w piątym roku pełnej inwazji.

Dlatego droga do zwycięstwa polega na zachowaniu tej jedności.

I pamiętać, że Rosjanie mają bardzo konkretne plany wobec nas wszystkich.

Widzieliśmy te plany w tym, co odkrywaliśmy w różnych częściach Ukrainy.

Z historii wiemy też, co działo się za każdym razem, gdy Ukraińcy tracili niepodległość.

Wtedy każdy najeźdźca miał możliwość robienia z nami wszystkiego, na co tylko miał ochotę.

Jacobsen: Na tym zakończymy. Bardzo dziękuję za poświęcony czas.

Jurasz: Świetnie. Świetnie. Bardzo miło było z panem porozmawiać. Do zobaczenia wkrótce.

Jacobsen: Dziękuję. Wzajemnie.

O autorze

Scott Douglas Jacobsen — koordynator Diplomatic Legal Hub, kanadyjski dziennikarz, wydawca, redaktor i prowadzący wywiady. W swojej działalności zawodowej zajmuje się zagadnieniami dyplomacji, prawa, praw człowieka, nauki, sekularyzmu, kultury oraz współczesnych stosunków międzynarodowych.

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