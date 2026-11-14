Jan Urban wyznaczył skład Polski na mecz z Rumunią — Interia Sport

Trener reprezentacji Polski Jan Urban wyznaczył wyjściowy skład drużyny na wyjazdowy mecz z Rumunią w piątej kolejce dywizji B Ligi Narodów. Spotkanie odbędzie się 14 listopada o godz. 20:45 w Bukareszcie. W wyjściowej jedenastce Polaków znalazł się kapitan drużyny Robert Lewandowski, informuje Interia Sport.

Lewandowski zagra od pierwszych minut

W bramce Polski mecz rozpocznie Bartłomiej Drągowski. W obronie zagrają Matt Cash, Jakub Kiwior, Kacper Potulski i Oskar Kubjak. W pomocy wystąpią Marcel Reguła, Wiktor Nowak, Sebastian Szymański, Karol Świderski i Nicola Zalewski, a na szpicy ataku zagra Lewandowski.

Polska drużyna ma straty kadrowe przed meczem. Ze względu na stan zdrowia do reprezentacji nie powołano bramkarza Marcina Bułki. Przemysława Frankowskiego, który stał się niedostępny już po przybyciu na zgrupowanie drużyny, zastąpił Arkadiusz Pyrka. Piotr Zieliński opuszcza mecz z powodu przeziębienia i urazu stopy, a Jan Bednarek nie zagra z powodu nadmiaru żółtych kartek.

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Sytuacja turniejowa drużyn

Po czterech meczach reprezentacja Polski ma cztery punkty. Przed spotkaniem z Rumunią Polacy tracili cztery punkty do drugiego miejsca w grupie i zachowywali szanse na dalszą walkę o nie. Rumunia zajmowała ostatnią pozycję i potrzebowała punktów, aby uniknąć baraży o utrzymanie w dywizji B.

W poprzednim meczu tych drużyn Polska pokonała Rumunię 6:0. Wówczas Radu Drăgușin otrzymał czerwoną kartkę w 22. minucie, a Lewandowski skompletował hat-tricka.

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