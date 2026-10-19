Ministerstwo Edukacji Japonii planuje rozszerzyć programy nauczania języka japońskiego dla zagranicznych mieszkańców w obliczu rekordowej liczby cudzoziemców w kraju. Pod koniec czerwca w Japonii mieszkało 4 281 026 cudzoziemców, poinformował minister sprawiedliwości Takashi Yamashita. Jak pisze The Japan Times, resort planuje wspierać władze lokalne dotacjami i konsultacjami ekspertów.

Wsparcie dzieci w szkołach

W sierpniu ministerstwo zatwierdziło pakiet działań dotyczących nauczania języka japońskiego, mający sprzyjać harmonijnemu współistnieniu Japończyków i cudzoziemców. W ramach wniosku budżetowego na rok fiskalny 2027 wystąpiło o 11,3 mld jenów na powiązane programy — około czterokrotnie więcej niż rok wcześniej.

W szczególności ministerstwo planuje wybrać około 40 gmin z dużą liczbą zagranicznych mieszkańców, aby zapewnić wsparcie finansowe dla klas przygotowawczych. Dzieci będą w nich uczyć się podstaw języka japońskiego i poznawać życie szkolne przed rozpoczęciem nauki w szkole podstawowej lub niższej szkole średniej. Program pokryje koszty operacyjne, w tym wynagrodzenia nauczycieli.

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Od roku fiskalnego 2027 do wykazu pedagogów, których wynagrodzenia są częściowo finansowane przez państwo, planuje się dodać ponad 1 000 nauczycieli języka japońskiego. Według badania ministerstwa w 2025 roku takiego nauczania potrzebowało rekordowe 84 759 uczniów publicznych szkół podstawowych, średnich i ponadpodstawowych oraz innych placówek edukacyjnych. Ponad 10% z nich nie otrzymało wsparcia językowego z powodu braku finansowania i personelu.

Program dla dorosłych

Ministerstwa edukacji i sprawiedliwości przygotowują również wspólny program dotyczący języka japońskiego i praktycznych umiejętności codziennego życia dla cudzoziemców przebywających w Japonii w perspektywie średnio- lub długoterminowej. Uczestnicy będą oglądać materiały wideo online przed wjazdem do kraju lub wkrótce po przyjeździe, a następnie przejdą sprawdzenie przyswojonego materiału. Rząd omawia możliwość uzależnienia zatwierdzenia wniosków o pobyt od ukończenia programu.

W roku fiskalnym 2027 ministerstwo ma również wydać wytyczne dla kursów językowych prowadzonych przez gminy i inne organizacje. Określą one standardy organizacji zajęć i treści nauczania. Według stanu na rok fiskalny 2024 około 40% gmin nie miało takich kursów. Programy planuje się finansować między innymi dzięki zwiększeniu wpływów z opłat za procedury dotyczące statusu pobytu.

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