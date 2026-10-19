Rząd Japonii planuje od kwietnia wznowić przyjmowanie zagranicznych pracowników do organizacji żywienia w placówkach medycznych i socjalnych, a także w szkołach. Środek ten jest rozważany jako pilny z powodu pogłębiającego się niedoboru personelu przygotowującego posiłki w szpitalach i innych instytucjach.

Jak informuje The Japan Times, plan przedstawiono na posiedzeniu odpowiedniej grupy ekspertów. Rząd zamierza zatwierdzić go na posiedzeniu Gabinetu w grudniu.

Zmiana kategorii zatrudnienia

Plan przewiduje przeniesienie usług organizacji żywienia z kategorii działalności restauracyjnej do kategorii produkcji żywności i napojów w ramach statusu pobytu pierwszego typu dla zagranicznych pracowników o określonych umiejętnościach. Władze wyjaśniły to tym, że taka praca obejmuje przede wszystkim przygotowywanie składników i gotowanie potraw, a nie bezpośrednią obsługę klientów, charakterystyczną dla sektora restauracyjnego.

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W kwietniu Japonia zawiesiła przyjmowanie zagranicznych pracowników do branży restauracyjnej, ponieważ liczba posiadaczy statusu pierwszego typu w tej kategorii zbliżała się do limitu 50 tys. osób.

Limity dla pracowników

Maksymalna liczba zagranicznych pracowników w kategorii produkcji żywności i napojów wynosi 133 500. Według stanu na koniec lipca limit był wykorzystany w 76%. Japońskie Ministerstwo Rolnictwa uważa, że wznowienie przyjmowania nie będzie miało istotnego wpływu na tę kategorię.

Rząd dąży również do zwiększenia o 20 tys., do 146 900, limitu posiadaczy statusu pierwszego typu w sektorze opieki nad osobami starszymi, bez zmiany ogólnego limitu dla tego sektora, wynoszącego 160 700. Do końca roku fiskalnego 2028 ogólny limit dla cudzoziemców we wszystkich kategoriach ma pozostać na poziomie 1 231 900 osób, w tym 825 400 posiadaczy statusu pierwszego typu oraz 406 500 uczestników programu zatrudnienia na rzecz rozwoju umiejętności, który rozpocznie się w kwietniu.

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