Japonia planuje zainwestować do 21 mld dolarów w budowę dwóch zakładów produkujących półprzewodniki w stanie Nowy Jork w USA. Projekt ogłosiła firma GlobalFoundries, której większościowym właścicielem jest fundusz majątkowy Abu Zabi Mubadala Investment, informuje The Japan Times.

Inwestycje są częścią zobowiązania Japonii do zainwestowania 550 mld dolarów w USA w zamian za niższe cła. Tokio i Waszyngton osiągnęły to porozumienie w lipcu 2025 roku. Zgodnie z jego warunkami projekty do inwestowania wybiera prezydent USA, a nie strona japońska.

Finansowanie zakładów

Japonia nadal musi zorganizować finansowanie budowy zakładów. Kredytów na projekt mają udzielić państwowy Japan Bank for International Cooperation oraz banki komercyjne, a gwarancje ma zapewnić Nippon Export and Investment Insurance.

Według gazety japońskie banki niechętnie angażują się w finansowanie ze względu na wysoki koszt pozyskania znacznych kwot w dolarach amerykańskich. Tokio zwraca się o pomoc do JPMorgan i innych amerykańskich banków. Wśród innych projektów w ramach zobowiązania inwestycyjnego wymieniane są inwestycje w sektor naftowy i gazowy, a także w małe reaktory jądrowe.

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Oczekuje się, że na budowie skorzystają japońscy producenci sprzętu, w tym Tokyo Electron. Dyrektor generalny GlobalFoundries Tim Breen twierdził, że wśród klientów zakładów będzie Renesas Electronics.

Wpływ na japoński przemysł

Eksperci, z którymi rozmawiała gazeta, uważają, że amerykańskie inwestycje jedynie w ograniczonym stopniu pomogą Japonii odbudować własny sektor produkcji chipów i wzmocnić odporność łańcuchów dostaw. Dyrektorka inwestycyjna White Oak Capital Nori Chiou zaznaczyła, że Japonia finansuje amerykańskie moce produkcyjne, niekoniecznie uzyskując zaawansowane technologie ani krajowe możliwości produkcyjne, do których dąży.

Równolegle Tokio wspiera produkcję półprzewodników w kraju. Sztandarowym projektem jest Rapidus, który zamierza rozpocząć masową produkcję zaawansowanych chipów w przyszłym roku. Rząd udzielał również subsydiów TSMC, Micronowi i Kioxii na ulokowanie mocy produkcyjnych w Japonii oraz wspiera firmę Noetra, działającą w dziedzinie robotyki i sztucznej inteligencji.

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