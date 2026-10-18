Japońska Agencja Eksploracji Aerokosmicznej (JAXA) planuje wystrzelić bezzałogową misję Martian Moons eXploration (MMX) z kosmodromu Tanegashima w Japonii. Aparat ma dotrzeć w okolice Marsa za około rok, wejść na orbitę jego księżyca Fobosa, wylądować i zebrać co najmniej 10 gramów materiału z powierzchni. Informuje o tym Asharq Al-Awsat.

Próbki z Fobosa

Rakieta H3 z aparatem MMX ma zostać wystrzelona we wtorek o 4:41, czyli o 19:41 czasu Greenwich w poniedziałek. Po dotarciu do Marsa aparat będzie pozostawał na orbicie Fobosa przez okres do trzech lat, po czym ma wylądować na jego powierzchni w celu pobrania próbek.

Przed lądowaniem mały łazik IDEFIX przeprowadzi obserwacje powierzchni, aby ocenić bezpieczeństwo miejsca lądowania. Kierownik projektu MMX Yasuhiro Kawakatsu powiedział AFP, że pobranie materiału z Fobosa będzie pierwszym takim przypadkiem na świecie, a misja ma stać się pierwszym lotem z powrotem na Ziemię z systemu marsjańskiego.

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MMX będzie także obserwować drugi księżyc Marsa — Deimosa, jednak lądowanie na nim nie jest przewidziane. JAXA wskazuje, że misja ma zbadać możliwość wykorzystania Fobosa jako naturalnej stacji kosmicznej oraz określić wymagania dla lotu na Marsa i powrotu, co może być ważne dla przyszłych załogowych ekspedycji.

Pochodzenie księżyców Marsa

JAXA oczekuje, że zebrany materiał pomoże ustalić, jak powstały Mars, Fobos i Deimos, a także doprecyzować wiedzę o formowaniu się Układu Słonecznego. Wśród hipotez dotyczących pochodzenia marsjańskich księżyców są ich powstanie po zderzeniu ciała niebieskiego z Marsem lub grawitacyjne przechwycenie asteroid przez planetę.

W misji uczestniczą francuskie Narodowe Centrum Badań Kosmicznych, Niemieckie Centrum Lotnictwa i Kosmonautyki, NASA, Europejska Agencja Kosmiczna, a także około 20 uniwersytetów i firm technologicznych.

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