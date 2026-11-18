Według Anadolu Agency, powołującej się na Kyodo News, Japonia rozważa usunięcie bezpośredniej wzmianki o swoich zasadach bezatomowych z przepisów dotyczących eksportu sprzętu obronnego. Może to stać się częścią działań na rzecz rozszerzenia eksportu uzbrojenia i wzmocnienia współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa z sojusznikami.

Przegląd preambuły zasad

Według źródeł zaznajomionych z sytuacją rząd premier Sany Takaichi analizuje preambułę obowiązujących zasad. Mowa w niej o trzech zasadach Japonii: nieposiadaniu broni jądrowej, niewytwarzaniu jej oraz niedopuszczaniu do jej wwozu do kraju.

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Inne możliwe zmiany

Proponowana rewizja przewiduje również usunięcie sformułowania, że Japonia nie stanie się państwem militarnym stanowiącym zagrożenie dla innych krajów. Jednocześnie w zasadach planuje się podkreślić przywiązanie państwa do polityki ukierunkowanej wyłącznie na obronę.

Współpraca z partnerami

Japonia dąży do rozwijania wspólnego z krajami partnerskimi opracowywania i eksportu sprzętu obronnego. Oczekuje się, że do końca roku kraj zaktualizuje trzy kluczowe dokumenty w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.

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