Rząd Japonii zatwierdził projekt ustawy, który umożliwi policji zdalny dostęp do urządzeń komunikacyjnych powiązanych z działalnością przestępczą. Inicjatywa ma pomóc organom ścigania wykrywać przygotowania do oszustw, rabunków i innych przestępstw popełnianych przez anonimowe i słabo zorganizowane grupy przestępcze znane w kraju jako tokuryu, informuje The Japan Times.

Warunki zdalnej analizy

Projekt ustawy przewiduje zmiany w ustawie regulującej wykonywanie obowiązków policyjnych. Zdalna analiza będzie możliwa, jeśli doszło już do konkretnego przestępstwa, na przykład rozmów telefonicznych w ramach określonego schematu oszustwa, i istnieje ryzyko zwiększenia szkód lub powtórzenia podobnych przestępstw.

Planowane jest ograniczenie tych środków do poważnych przestępstw zorganizowanych, wielokrotnie popełnianych wspólnie przez kilka osób. Zdalny dostęp będzie można wykorzystać wyłącznie w przypadkach, gdy uzyskanie niezbędnych informacji innymi sposobami jest trudne.

Zgoda sądu i ochrona danych

Analizę będą przeprowadzać pracownicy wyznaczeni przez generalnego komisarza Krajowej Agencji Policji. Przed uzyskaniem dostępu do urządzenia muszą wyjaśnić sędziemu, dlaczego urządzenie jest podejrzewane o wykorzystywanie do przestępstw i w jaki sposób policja planuje pozyskać dane, a następnie uzyskać zgodę sądu.

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Policja będzie mogła kopiować i analizować wyłącznie informacje przechowywane na urządzeniu w chwili uzyskania dostępu. Dane potrzebne do zapobiegania nowym przestępstwom lub do dochodzeń będą przekazywane odpowiednim funkcjonariuszom, a pozostałe informacje będą usuwane natychmiast po zakończeniu procedury. System nie przewiduje stałego monitorowania urządzeń.

Nadzór nad działaniami policji

Każdy przypadek zdalnej analizy będzie zgłaszany komisjom bezpieczeństwa publicznego, które nadzorują działalność policji. Jeśli komisja wykryje problem, będzie mogła zażądać od szefa Krajowej Agencji Policji lub komendanta policji prefekturalnej podjęcia działań korygujących.

Co do zasady właściciel urządzenia ma zostać poinformowany po zakończeniu analizy. W zawiadomieniu należy wskazać czas i powód dostępu, a także podejrzewane przestępstwo. Jeśli parlament uchwali projekt ustawy podczas obecnej sesji, zmiany wejdą w życie w ciągu sześciu miesięcy od ogłoszenia ustawy.

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