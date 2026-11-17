Oba kraje postawiły swoje siły powietrzne w stan gotowości po wykryciu rosyjskich samolotów wojskowych w pobliżu swoich granic. Japonia poinformowała o prawdopodobnym naruszeniu przestrzeni powietrznej przez dwa samoloty, a Korea Południowa oświadczyła, że podjęła środki zapobiegawcze, aby uniemożliwić im zbliżenie się do swojej granicy powietrznej.

Według informacji podanych przez japońskie media incydent miał miejsce wczesnym rankiem we wtorek, 17 listopada. Dwa samoloty, które prawdopodobnie należą do rosyjskich sił zbrojnych, mogły naruszyć przestrzeń powietrzną Japonii w pobliżu wyspy Okinoshima w prefekturze Fukuoka.

W odpowiedzi Siły Powietrzne Samoobrony Japonii wysłały myśliwce, aby zareagować na pojawienie się nieznanych samolotów.

Ministerstwo Obrony Japonii poinformowało, że wojsko ostrzegło załogi rosyjskich samolotów i podjęło dodatkowe środki. Jednocześnie japoński resort obrony nie sprecyzował, jakie konkretnie działania podjęli piloci myśliwców.

Następnie rosyjskie samoloty kontynuowały lot przez Cieśninę Tsushima. Później przeleciały między wyspą Yonaguni, należącą do japońskiej prefektury Okinawa, a Tajwanem, po czym wypłynęły na zachodnią część morza.

Południowokoreańskie siły zbrojne również odnotowały zbliżanie się rosyjskich samolotów do przestrzeni powietrznej kraju. Jak podaje agencja Yonhap, Seul wysłał myśliwce, aby zapobiec ewentualnym nieprzewidzianym sytuacjom w powietrzu.

Jednocześnie w Korei Południowej podkreślono, że rosyjskie samoloty nie naruszyły państwowej granicy powietrznej. Wojsko wykryło je jeszcze przed ewentualnym wkroczeniem do przestrzeni powietrznej kraju i podjęło odpowiednie działania reagacyjne.

Następnie rosyjskie samoloty opuściły ten obszar, nie wkraczając do przestrzeni powietrznej Korei Południowej.

Jak zauważa „The Japan Times”, Rosja regularnie wysyła samoloty wojskowe do międzynarodowej przestrzeni powietrznej wokół Japonii.

Obecny incydent, jak przypuszcza gazeta, mógł być próbą sprawdzenia szybkości reakcji japońskich Sił Samoobrony oraz oceny ich gotowości na potencjalne zagrożenia.

Jednocześnie nie ma oficjalnego potwierdzenia takich zamiarów ze strony rosyjskiej.

Incydent miał miejsce w przeddzień zaplanowanego trójstronnego spotkania rosyjskiego dyktatora Władimira Putina, przywódcy Chin Xi Jinpinga oraz prezydenta USA Donalda Trumpa.

Według doniesień rozmowy mają się odbyć w czwartek w ramach forum Azjatyckiego Forum Współpracy Gospodarczej (APEC) w chińskim Shenzhen. Jednocześnie nie ma potwierdzonego związku między lotami rosyjskiego lotnictwa wojskowego a planowanymi kontaktami dyplomatycznymi.

Informują o tym The Japan Times i Yonhap.

Przypomnijmy, że samoloty państwa agresora – Rosji – prawdopodobnie naruszyły przestrzeń powietrzną Japonii.

Wcześniej Japonia 94 razy wysyłała myśliwce w związku z przelotami chińskich samolotów.

Amerykańskie samoloty F-35B z Japonii zostały tymczasowo przeniesione do Korei Południowej.

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