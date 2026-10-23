Japonia żąda dostępu konsularnego do dziennikarza Yukiego Imaia, którego 14 października rosyjska FSB, państwa-agresora, zatrzymała w Jużnosachalińsku na wyspie Sachalin. Korespondent gazety Hokkaido Shimbun został oskarżony o próbę uzyskania informacji o wojskowych w regionie. Jak informuje Deutsche Welle, rosyjskie władze przewiozły dziennikarza do aresztu śledczego Lefortowo w Moskwie.

Na nagraniach telewizyjnych z zatrzymania funkcjonariusze FSB wchodzą do pokoju hotelowego Imaia, gdy spał. Sąd postanowił pozostawić 34-letniego dziennikarza w areszcie co najmniej do 12 grudnia. Według Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy w przypadku skazania może mu grozić do 20 lat więzienia. Organizacja wezwała do natychmiastowego uwolnienia Imaia.

Reakcje Tokio i Moskwy

Pracownikom Ambasady Japonii w Moskwie odmówiono dostępu do zatrzymanego. Premierka Japonii Sanae Takaichi potępiła aresztowanie i odrzuciła twierdzenia, że Imai był szpiegiem.

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Ambasador Rosji Nikołaj Nozdriow oświadczył, że dziennikarz został rzekomo zatrzymany na miejscu przestępstwa. Twierdził również, że japońskie służby specjalne wykorzystują dziennikarzy do zbierania tajnych informacji w celu osłabienia zdolności Rosji w zakresie bezpieczeństwa i obrony. Japoński dziennikarz i autor Yoji Gomi odrzucił sugestię, że reporterzy są opłacanymi szpiegami.

Napięcia w relacjach

Ekspert ds. stosunków międzynarodowych Stephen Nagy zasugerował, że Moskwa może postrzegać Imaia jako możliwe narzędzie wymiany za obywateli Rosji zatrzymanych za granicą. Jednocześnie uważa on, że Tokio nie ulegnie takiej presji, ponieważ mogłoby to stworzyć niebezpieczny precedens.

Do aresztowania doszło w czasie pogarszania się relacji między Japonią a Rosją. W centrum napięć znajduje się długoletni spór o wyspy, które Japonia nazywa Terytoriami Północnymi, a Rosja — Kurylami Południowymi. W sierpniu prezydent Rosji Władimir Putin odwiedził te sporne wyspy.

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