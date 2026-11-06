Ministerstwo Spraw Zagranicznych Japonii złożyło protest u ambasadora Rosji w Tokio, Mikołaja Nozdriowa, w związku z przekazaniem rosyjskich aktywów Japan Tobacco International (JTI) pod tymczasowe zarządzanie. Strona japońska wezwała Moskwę do cofnięcia tej decyzji.

Minister finansów Japonii Satsuki Katayama oświadczyła podczas konferencji prasowej, że Tokio wezwało władze rosyjskie do ponownego rozpatrzenia tej decyzji. Jak powiedziała, Japonia wielokrotnie domagała się od Rosji ochrony uzasadnionych interesów obywateli i przedsiębiorstw japońskich.

„Japonia wielokrotnie wzywała Rosję do ochrony uzasadnionych interesów obywateli i przedsiębiorstw japońskich” – podkreśliła Katayama. Dodała, że rząd będzie nadal uważnie śledził rozwój sytuacji.

5 listopada prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin podpisał dekret o przekazaniu aktywów JTI w Rosji pod tymczasowe zarządzanie spółki akcyjnej „Aktywa Przemysłowe”.

Decyzja ta dotyczy w szczególności fabryk tytoniowych firmy w Rostowie nad Donem, Jelce i Sankt Petersburgu. Jak zauważył serwis The Bell, największe znaczenie ma zakład w Sankt Petersburgu.

W 2023 roku jego przychody wzrosły z 55,9 mld do 73,2 mld rubli, a zysk netto osiągnął rekordowy poziom 13,2 mld rubli.

Informację tę podała 6 listopada agencja Kyodo News.

Przypomnijmy, że Putin przejął rosyjskie aktywa japońskiego giganta tytoniowego Japan Tobacco International.

Wcześniej dyktator Władimir Putin podpisał dekret o przekazaniu pod „tymczasowe zarządzanie” spółki akcyjnej „Aktywa Przemysłowe” 100% udziałów w czterech rosyjskich przedsiębiorstwach należących do japońskiej grupy Japan Tobacco International (JTI), w szczególności „Petro”, „Kres Neva”, „J.T.I. Donskoy Tabak” oraz „J.T.I. Elets”.

Altajskie przedsiębiorstwo „Boczkari”, należące do Vadima Smagina, deputowanego do zgromadzenia ustawodawczego obwodu altajskiego z ramienia partii „Jedna Rosja”, zwróciła się do Władimira Putina z prośbą o przekazanie jej do tymczasowego zarządzania spółek SA „Multon” i Sp. z o.o. „Multon Partners”.

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