W ciągu sześciu miesięcy Japonia przeprowadziła 152 loty w celu przechwycenia rosyjskich samolotów, co stanowiło rekordowo niski wynik.

Od 1 kwietnia do 30 września 2026 roku Siły Samoobrony Japonii wykonały łącznie 442 loty w celu przechwycenia chińskich i rosyjskich samolotów, które stanowiły zagrożenie dla japońskich wysp. Wśród statków powietrznych, które śledziły japońskie myśliwce, znalazły się Su-35, Il-20, Tu-95MS i Tu-142. Na przechwytywanie rosyjskich samolotów przypadało 152 loty. Jak zauważa USNI News, zgodnie z najnowszą publikacją jest to rekordowy wynik.

„Dla porównania, w całym 2025 roku myśliwce Sił Samoobrony Japonii musiały wykonać zaledwie 59 lotów w celu przechwycenia lotnictwa Federacji Rosyjskiej. Jeśli chodzi o przeciwdziałanie lotnictwu Chińskiej Republiki Ludowej, statystyki wyglądają następująco: 285 lotów w okresie od kwietnia do września 2026 roku oraz zaledwie 198 lotów w całym 2025 roku” – czytamy w artykule Defense Express.

Według analityków rosyjscy okupanci praktykują zarówno loty grupowe swojej lotnictwa strategicznego wspólnie z Chinami, a mianowicie samolotów Tu-95MS i H-6, jak i samodzielne loty w kierunku wysp japońskich.

„Miały tu miejsce albo pojedyncze loty samolotów rozpoznawczych Il-20, albo loty strategicznych bombowców Tu-95MS i Tu-142 w eskorcie myśliwców Su-35. Wielkość „liczba lotów japońskiego lotnictwa” nie zawsze jest równa wielkości „tyle samolotów zostało zaangażowanych przez lotnictwo Federacji Rosyjskiej i/lub Chin”. Jako przykład w przytoczonej powyżej publikacji wspomniano, że w jednym z przypadków japońskie myśliwce przez pięć dni z rzędu w sierpniu 2026 r. wyleciały w celu przechwycenia tego samego chińskiego samolotu rozpoznania radioelektronicznego Y-9” – podkreślają eksperci.

Jednak, jak zauważa wydawnictwo, w tym przypadku uwagę zwraca fakt wzrostu intensywności lotów rosyjskiego i chińskiego lotnictwa skierowanych przeciwko Japonii, do której Kreml ma wrogi stosunek.

Na przykład analitycy zauważają, że główna aktywność lotów lotnictwa rozpoznawczego RF skupia się na rejonie wyspy Hokkaido, która przylega do Wysp Północnych (Kurylskich), których część terytorium Rosja miała zwrócić Japonii w ramach jednego z międzynarodowych porozumień.



„Wynika z tego, że w celu zademonstrowania sojuszu z Chinami w regionie Pacyfiku oraz w celu wywarcia presji na Japonię Rosja jest gotowa poświęcić swoje ograniczone zasoby lotnictwa strategicznego, które w pierwszej kolejności wykorzystywane jest do ataków na Ukrainę”, – podsumowano w publikacji.

Informuje o tym Defense Express.

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