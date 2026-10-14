Japoński rząd przygotował projekt ustawy przewidujący odpowiedzialność karną za nieautoryzowane transakcje dotyczące gruntów w pobliżu ważnych obiektów, w tym baz Sił Samoobrony, a także na niezamieszkanych wyspach granicznych. Poinformował o tym The Japan Times.

Wcześniejsza zgoda na transakcje

Projekt zmian do ustawy o regulowaniu użytkowania gruntów i prowadzeniu badań gruntowych przedstawiono rządzącej Partii Liberalno-Demokratycznej przed planowanym wniesieniem go podczas obecnej sesji parlamentarnej.

Jako strefy regulowane proponuje się wyznaczyć obszary w promieniu około 1 tysiąca metrów od obiektów Sił Samoobrony i Japońskiej Straży Przybrzeżnej, uznawanych za podatne na ataki dronów. Do takich stref mają również wejść niezamieszkane wyspy graniczne.

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Możliwe kary

Transakcje dotyczące gruntów w obrębie stref regulowanych będą wymagały wcześniejszego zezwolenia rządu centralnego. Za naruszenie tego wymogu projekt ustawy przewiduje do trzech lat pozbawienia wolności lub grzywnę do 3 milionów jenów.

Rząd oczekuje zatwierdzenia projektu ustawy na posiedzeniu gabinetu 23 października. Proponowane zmiany rozszerzają także listę ważnych obiektów, wokół których wyznaczane są obszary kontroli użytkowania gruntów. Planowane jest dodanie Pałacu Cesarskiego, budynku parlamentu, biura premiera oraz budynków rządowych organizacji zarządzania kryzysowego. Obecnie lista obejmuje głównie obiekty Sił Samoobrony, wojsk USA w Japonii oraz Japońskiej Straży Przybrzeżnej.

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