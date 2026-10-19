20 października Japonia pomyślnie wystrzeliła z kosmodromu Tanegashima w prefekturze Kagoshima rakietę H3 z międzyplanetarną sondą Martian Moons eXploration, czyli MMX. Aparat Japońskiej Agencji Eksploracji Aerokosmicznej JAXA wyruszył w kierunku księżyców Marsa w ramach pięcioletniej misji powrotu próbek z Fobosa.

Rakieta wystartowała o 4:41 czasu lokalnego. To pierwszy przypadek wykorzystania flagowej japońskiej rakiety H3 do wysłania statku kosmicznego w przestrzeń międzyplanetarną. Jak informuje The Japan Times, MMX ma oddzielić się od rakiety godzinę i 11 minut po starcie.

Lądowanie na Fobosie w 2029 roku

Oczekuje się, że sonda dotrze do Marsa w sierpniu 2027 roku, po czym rozpocznie obserwacje i przygotowania do lądowań na Fobosie, większym z dwóch księżyców planety. Fobos ma średnicę około 27 kilometrów i krąży wokół Marsa w odległości około 6 tysięcy kilometrów.

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W 2029 roku MMX planuje wykonać dwa lądowania i zebrać co najmniej 10 gramów materiału z głębokości nie mniejszej niż dwa centymetry pod powierzchnią. Wcześniej niewielki łazik IDEFIX, stworzony przy udziale francuskiej agencji kosmicznej CNES, Niemieckiego Centrum Lotnictwa i Kosmonautyki oraz JAXA, zbada ukształtowanie terenu, aby wybrać bezpieczne miejsce lądowania.

Próbki mają wrócić w 2031 roku

Po przelotowych obserwacjach drugiego księżyca Marsa, Deimosa, aparat ma rozpocząć podróż do Ziemi w listopadzie 2030 roku. Kapsuła z próbkami ma zgodnie z planem wylądować w Australii w lipcu 2031 roku.

Naukowcy liczą, że materiał z Fobosa pomoże ustalić pochodzenie księżyców Marsa. Jedna z teorii zakłada, że Fobos i Deimos są asteroidami przechwyconymi przez grawitację Marsa; inna, że powstały z odłamków po wielkim zderzeniu Marsa z innym ciałem niebieskim. Badanie może również dostarczyć informacji o rozmieszczeniu wody i związków organicznych we wczesnym Układzie Słonecznym.

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