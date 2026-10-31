Minister spraw zagranicznych Japonii Toshimitsu Motegi podczas spotkania z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem zażądał natychmiastowego uwolnienia japońskiego dziennikarza zatrzymanego na Sachalinie pod zarzutem szpiegostwa.

Rozmowy odbyły się 30 października w amerykańskiej Atlancie przy okazji spotkania ministrów spraw zagranicznych państw G20.

Według informacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych Japonii Motegi stanowczo poruszył kwestię zatrzymania obywatela swojego kraju i podkreślił konieczność jego natychmiastowego uwolnienia.

„Minister Motegi stanowczo zażądał jego natychmiastowego uwolnienia” – czytamy w oświadczeniu japońskiego resortu spraw zagranicznych.

Ponadto podczas spotkania japoński dyplomata wezwał Moskwę do podjęcia wysiłków na rzecz osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju na Ukrainie.

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Japonii

W Rosji aresztowano korespondenta japońskiej gazety „Hokkaido Shimbun”, który pracował w Jużno-Sachalińsku.

Moskwa oświadczyła, że nowe sankcje Japonii rzekomo oddalają perspektywę pokojowego rozwiązania konfliktu na Ukrainie.

PremJaponii Sanae Takaichi podczas debaty ogólnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku stwierdziła, że rozwój programów jądrowego i rakietowego Korei Północnej stanowi poważne zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Wezwała do całkowitej denuklearyzacji KRLD zgodnie z rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ.

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