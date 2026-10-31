Japonia zażądała od Rosji uwolnienia dziennikarza zatrzymanego na Sachalinie
Minister spraw zagranicznych Japonii Toshimitsu Motegi podczas spotkania z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem zażądał natychmiastowego uwolnienia japońskiego dziennikarza zatrzymanego na Sachalinie pod zarzutem szpiegostwa.
Rozmowy odbyły się 30 października w amerykańskiej Atlancie przy okazji spotkania ministrów spraw zagranicznych państw G20.
Według informacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych Japonii Motegi stanowczo poruszył kwestię zatrzymania obywatela swojego kraju i podkreślił konieczność jego natychmiastowego uwolnienia.
„Minister Motegi stanowczo zażądał jego natychmiastowego uwolnienia” – czytamy w oświadczeniu japońskiego resortu spraw zagranicznych.
Ponadto podczas spotkania japoński dyplomata wezwał Moskwę do podjęcia wysiłków na rzecz osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju na Ukrainie.
Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Japonii
W Rosji aresztowano korespondenta japońskiej gazety „Hokkaido Shimbun”, który pracował w Jużno-Sachalińsku.
Moskwa oświadczyła, że nowe sankcje Japonii rzekomo oddalają perspektywę pokojowego rozwiązania konfliktu na Ukrainie.
PremJaponii Sanae Takaichi podczas debaty ogólnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku stwierdziła, że rozwój programów jądrowego i rakietowego Korei Północnej stanowi poważne zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Wezwała do całkowitej denuklearyzacji KRLD zgodnie z rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ.