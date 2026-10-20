W Niemczech koncentracja badań i rozwoju w sektorach średnich technologii osłabia konkurencyjność kraju i hamuje wzrost gospodarczy. Do takiego wniosku doszli badacze Ifo Institute, Oliver Falck i Yuchen Guo, informuje Anadolu Agency.

Luka wobec USA i Chin

Autorzy badania wskazali deficyt innowacji, znany jako pułapka średnich technologii, jako jedną z przyczyn słabego wzrostu gospodarczego Europy. Według ich danych gospodarki o wyższym tempie wzrostu kierują większą część wydatków na badania i rozwój do dziedzin zaawansowanych technologii, w tym biotechnologii, sprzętu i oprogramowania oraz przemysłu lotniczego i kosmicznego.

Natomiast w Niemczech badania i rozwój są w dużej mierze skoncentrowane na budowie maszyn i przemyśle motoryzacyjnym, które należą do sektorów średnich technologii. W 2023 roku branże zaawansowanych technologii stanowiły 20% wydatków niemieckiego przemysłu przetwórczego na badania i rozwój, podczas gdy w USA wskaźnik ten wynosił 68%.

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Znaczenie struktury wydatków

Udział sektorów średnich technologii w wydatkach niemieckiego przemysłu przetwórczego na badania i rozwój osiągnął 76%, przewyższając średnią dla badanej próby wynoszącą 56%. Jednocześnie udział obszarów zaawansowanych technologii w kraju spadł z 32% w 1995 roku do około 20% w 2023 roku.

Badacze przeanalizowali dane z 18 krajów za lata 2000–2024. Ustalili, że wzrost udziału wydatków na badania i rozwój w sektorach zaawansowanych technologii o 10 punktów procentowych wiąże się ze wzrostem rocznego tempa wzrostu gospodarczego na mieszkańca w średnim okresie o 0,5 punktu procentowego. Jednocześnie nie stwierdzili bezpośredniego związku między całkowitym poziomem wydatków na badania i rozwój a wzrostem gospodarczym na mieszkańca. Autorzy wezwali polityków, by nie ograniczali się do ilościowych celów finansowania i zreformowali warunki dla innowacji.

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