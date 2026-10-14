W Australii dwa konta na LinkedIn, powiązane z prawdopodobną chińską siatką szpiegowską, obrały za cel ponad 100 osób związanych z tym krajem w latach 2016–2025. Wśród nich byli były premier Queenslandu i obecny lider opozycji stanowej Steven Miles, komisarz Australijskiej Policji Federalnej oraz kilku wysokich urzędników rządu federalnego, informuje ABC News Australia.

Konta podawały się za przedstawicieli think tanku i oferowały potencjalnym rozmówcom płatną pracę konsultingową w zamian za cenne porady. Według ABC profile te bezpośrednio skontaktowały się z 58 swoimi kontaktami, a część adresatów przekazała osobiste dane kontaktowe.

Wersja australijskiej policji

Australijska Policja Federalna oświadczyła, że za operacją mogło stać chińskie Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego — główna cywilna służba wywiadowcza kraju. Według AFP resort wykorzystywał fałszywe profile na LinkedIn, aby nawiązywać kontakty z potencjalnymi zagranicznymi źródłami, a następnie prosić je o informacje.

Wśród osób, do których zwracały się konta, byli ludzie, których profile wskazywały na pracę w agencji rządowej Austrade, australijskim Departamencie Spraw Zagranicznych i Handlu, Investment NSW, Invest Victoria oraz Tourism Australia. W jednej z wiadomości rozmówcę pytano, czy ma dostęp do informacji od ważnych osób w rządzie. Niektórzy adresaci odrzucili oferty.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Steven Miles nawiązał kontakt z kontem Vera Su w kwietniu 2021 roku, gdy był wicepremierem Queenslandu. ABC News Australia nie widziało korespondencji między nim a tym profilem: sam fakt kontaktu nie dowodzi, że Miles otrzymał propozycję pracy konsultingowej lub przekazał informacje. Według nadawcy nie odpowiedział na wiadomości Vera Su.

Związek ze sprawą Alexandra Csergo

Według ABC News Australia konta te są powiązane z tą samą prawdopodobną siatką, która skontaktowała się z australijskim biznesmenem Alexandrem Csergo. W listopadzie 2021 roku, gdy mieszkał w Szanghaju, profil Vera Su zaproponował mu pracę w niepełnym wymiarze w Nesa Consulting, rzekomo w celu konsultacji dotyczących handlu między Chinami a Australią.

W marcu Csergo został uznany za winnego lekkomyślnej zagranicznej ingerencji, stając się pierwszą osobą skazaną za to przestępstwo w Australii. W ubiegłym miesiącu sąd wymierzył mu karę trzech lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności. Podczas procesu sąd usłyszał, że Csergo nie ujawniał poufnych informacji, a jego raporty składały się z materiałów z otwartych źródeł.

Ambasada Chin w Canberze odrzuciła twierdzenia AFP jako bezpodstawne i oświadczyła, że media powinny przestrzegać etyki zawodowej oraz relacjonować sytuację uczciwie i obiektywnie.

Czytaj nas na