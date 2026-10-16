Minister spraw zagranicznych Indii Subrahmanyam Jaishankar oświadczył w Nowym Delhi, że kraj uczestniczy w przekazywaniu wiadomości między Kijowem a Moskwą, stolicą Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora, dotyczących porozumień w sprawie bezpieczeństwa żeglugi na Morzu Czarnym i eksportu zboża. Poinformował o tym The Hindu, powołując się na wystąpienie ministra z 4 października.

Udział w przekazywaniu wiadomości

Według Jaishankara Indie wykraczają poza apele w kwestii wojny rosyjsko-ukraińskiej. Jak zauważa publikacja, jego oświadczenie po raz pierwszy wskazało na zaangażowanie Nowego Delhi w przekazywanie wiadomości między Kijowem a Moskwą w sprawach bezpieczeństwa morskiego i porozumień zbożowych.

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Oświadczenia o współpracy państw

Podczas wystąpienia na wydarzeniu niemieckiego ośrodka analitycznego Jaishankar wypowiedział się także o roli Stanów Zjednoczonych i Chin w światowej polityce. Stany Zjednoczone nazwał obecnie „najbardziej samotną potęgą”, podczas gdy Chiny, jego zdaniem, wyodrębniają się jako „wyjątkowy kraj”.

Minister przypuścił, że inne państwa mogą tworzyć koalicje, aby pracować nad kwestiami międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, odporności łańcuchów dostaw oraz łączności transportowej.

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