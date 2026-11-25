Indie aktywnie powracają do tradycyjnych dostawców surowców energetycznych z Bliskiego Wschodu i według danych za listopad ograniczą zakupy rosyjskiej ropy o 40% — z lipcowego rekordu wynoszącego 2,8 mln baryłek dziennie do 1,6–1,7 mln baryłek, według szacunków analityków Kpler.

Jest to najniższy poziom importu rosyjskiej ropy do Indii od początku wojny na Bliskim Wschodzie, ponieważ eksport surowca z Zatoki Perskiej tej jesieni powrócił do poziomu sprzed wojny, a dostawcy zaciekle konkurują o klientów.

Indyjskie rafinerie przestawiają się na gatunki z Bliskiego Wschodu ze względu na politykę cenową sprzedawców z Rosji, którzy utrzymują wysokie ceny: ropa iracka i saudyjska są oferowane z dyskontem w stosunku do referencyjnej marki Dubai, podczas gdy rosyjska — z premią. Dodatkowym czynnikiem są wysokie koszty dostaw z Rosji wynikające z dużych odległości, ryzyka oraz niepewności logistycznej w związku z atakami ukraińskich dronów na szlaki transportowe nad Morzem Czarnym.

Pomimo gwałtownego spadku wolumenów Rosja nadal pozostaje największym dostawcą ropy do Indii, choć wskaźniki powróciły do poziomów z lat 2023–2025, kiedy to wahały się od 1,4 mln do nieco ponad 2 mln baryłek dziennie. Dla porównania: w lutym Rosja i Arabia Saudyjska sprzedawały Indiom około 1,05 mln baryłek dziennie, a Irak – 0,97 mln, jednak w marcu, w wyniku zamknięcia Cieśniny Ormuz, rosyjski eksport wzrósł do ponad 2 mln baryłek dziennie, łączne wolumeny obu krajów Bliskiego Wschodu spadły do 0,8 mln, a w kwietniu dostawy z Iraku zostały tymczasowo wstrzymane.

Źródło: Bloomberg.

W 2026 roku Chiny i Indie osiągnęły rekordowe poziomy importu rosyjskiej ropy, rekompensując niedobór podaży spowodowany wojną na Bliskim Wschodzie.

Latem Indie gwałtownie zwiększyły zakupy rosyjskiej ropy. W czerwcu i lipcu kraj ten importował ponad 2,6 mln baryłek dziennie, co stanowiło rekordowy wynik i przekroczyło połowę całego indyjskiego importu ropy.

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