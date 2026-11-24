W 2026 roku Chiny i Indie osiągnęły rekordowy poziom importu rosyjskiej ropy, rekompensując niedobór podaży spowodowany wojną na Bliskim Wschodzie.

Według danych firmy analitycznej Vortexa, od początku roku do połowy listopada morskie dostawy ropy z Rosji do tych krajów wynosiły średnio 3,4 mln baryłek dziennie, co stanowi wzrost o około 530 tys. baryłek dziennie w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Zgodnie z danymi chińskich służb celnych w okresie styczeń–październik dostawy rosyjskiej ropy do Chin wzrosły o 17% w ujęciu rocznym — do 2,34 mln baryłek dziennie o wartości około 59,6 mld dolarów, stanowiąc około jednej czwartej całego importu ropy do ChRL na tle spadku ogólnych zakupów ropy o 15% spowodowanego ograniczeniem dostaw z Bliskiego Wschodu. Z kolei według szacunków Kpler Indie od stycznia do początku listopada importowały średnio 1,99 mln baryłek rosyjskiej ropy dziennie, co stanowi wzrost o 250 tys. baryłek dziennie w porównaniu z ubiegłym rokiem. Wzrostowi zakupów sprzyjało tymczasowe złagodzenie sankcji ze strony USA, a także wzrost eksportu surowców z Rosji w związku z utratą mocy przerobowych po atakach dronów.

Źródło: Reuters.

Latem Indie gwałtownie zwiększyły zakupy rosyjskiej ropy. W czerwcu i lipcu kraj ten importował ponad 2,6 mln baryłek dziennie, co stanowiło rekordowy wynik i przekroczyło połowę całego indyjskiego importu ropy.

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