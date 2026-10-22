Indie odrzuciły w ONZ określenie D-Company jako grupy z siedzibą w Indiach — The Hindu
Według The Hindu, Indie odrzuciły w ONZ określenie D-Company, kierowanej przez Dawooda Ibrahima, jako organizacji przestępczej z siedzibą w Indiach. Nowe Delhi oświadczyło, że w raporcie specjalnego sprawozdawcy ONZ występują istotne nieścisłości.
Wystąpienie przedstawiciela Indii
Pierwszy sekretarz Stałej Misji Indii przy ONZ Raghu Puri wystąpił 21 października w Trzecim Komitecie Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Odnosił się do raportu Bena Saula, specjalnego sprawozdawcy ds. wspierania i ochrony praw człowieka oraz podstawowych wolności w walce z terroryzmem.
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Puri stwierdził, że takie sformułowanie stawia państwa członkowskie przed faktem dokonanym. Jego zdaniem jest to krępująca sytuacja dla organizacji, która już mierzy się z wyzwaniami dla swojej legitymacji.
Krytyka raportu
Indyjski dyplomata oświadczył również, że niekompetencja tego rodzaju wyrządza znaczną szkodę Organizacji Narodów Zjednoczonych. Rząd Indii stanowczo sprzeciwił się sformułowaniu dotyczącym D-Company użytemu w raporcie.