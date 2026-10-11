Indonezja podejmuje dodatkowe środki bezpieczeństwa po śmiertelnym wypadku kolejowym na stacji Wschodni Bekasi niedaleko Dżakarty. Katastrofa z 27 kwietnia pochłonęła życie 16 osób — wszystkie były kobietami przebywającymi w wagonie dla kobiet na końcu pociągu podmiejskiego. Jak podaje Channel NewsAsia, eksperci uważają, że reformy powinny objąć całą sieć kolejową kraju.

Wnioski ze śledztwa

Ciąg wydarzeń rozpoczął się po tym, jak elektryczna taksówka zatrzymała się na niestrzeżonym przejeździe w pobliżu stacji, a następnie została uderzona przez pociąg podmiejski. Inny pociąg podmiejski zatrzymano na stacji Wschodni Bekasi, po czym wjechał w niego pociąg ekspresowy jadący z Dżakarty do Surabai. Cały ciąg wydarzeń trwał 3 minuty i 48 sekund.

Indonezyjski Narodowy Komitet Bezpieczeństwa Transportu KNKT opublikował 29 września 141-stronicowy raport. Wśród czynników katastrofy wymieniono problemy z komunikacją, zarządzaniem rozkładem jazdy oraz brak standardowych procedur powiadamiania i reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych. Według KNKT kontroler ruchu w pełni zrozumiał zgłoszenie pierwszego incydentu dopiero po 3 minutach i 20 sekundach, dlatego maszynista pociągu ekspresowego miał mniej niż 30 sekund na reakcję.

Maszynista zobaczył czerwony sygnał około 500 metrów przed stacją, jednak znajdował się on przy zakręcie. Po jego minięciu zastosował hamowanie awaryjne około 275 metrów przed stacją. W chwili zderzenia pociąg jechał z prędkością 40 km/h. KNKT uznał, że do całkowitego zatrzymania pociągu potrzebne byłoby dodatkowe 500–550 metrów.

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Środki bezpieczeństwa i podejrzenia

KNKT wydał 17 rekomendacji: sześć dla państwowego operatora KAI, trzy dla jego spółki zależnej Kereta Commuter Indonesia oraz osiem dla Ministerstwa Transportu. Przewidują one przegląd zasad komunikacji, dodatkowe szkolenia dla dyspozytorów i załóg kolejowych, a także ocenę systemów sygnalizacji i infrastruktury na tej linii.

W rejonie Gang Delima jasne oświetlenie utrudniało rozpoznawanie sygnałów kolejowych. Usunięto tam reflektor, a latarnie uliczne przekierowano lub osłonięto ekranami. Mieszkańcom i przedsiębiorstwom zakazano również instalowania czerwonych, zielonych i pomarańczowych świateł, które można pomylić z sygnałami. Przejazd, na którym pociąg uderzył w taksówkę, wyposażono w szlabany, światła sygnalizacyjne i ostrzeżenia dźwiękowe.

Policja w Dżakarcie uznała 37-letniego maszynistę pociągu ekspresowego, oznaczonego inicjałami AN, za podejrzanego. Funkcjonariusze oświadczyli, że hamowanie awaryjne można było zastosować wcześniej; w razie skazania grozi mu do 12 lat więzienia. Eksperci i deputowani parlamentu skrytykowali tę decyzję, wskazując na systemowe niedociągnięcia odnotowane w raporcie KNKT. Kierowca taksówki jest również podejrzewany o zaniedbanie w związku z pierwszym zderzeniem.

Apele o zmiany w całym kraju

Eksperci wzywają do zamknięcia około 3 800 przejazdów kolejowych, które lokalne badania wiążą z około 300 wypadkami rocznie. Proponują również wyposażenie pociągów w automatyczne systemy hamowania awaryjnego, ujednolicenie systemów sygnalizacji oraz przeprowadzenie ogólnokrajowego audytu bezpieczeństwa kolei.

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