Władze Indonezji rozważają rozszerzenie wykorzystania suchego lodu do walki z dymem z pożarów lasów na inne regiony po testach w prowincji Sumatra Południowa. Jak informuje Channel NewsAsia, nowy szef indonezyjskiej Narodowej Agencji Zarządzania Katastrofami Kristomei Sianturi określił technologię modyfikacji pogody jako „dość skuteczną”.

Testy na Sumatrze Południowej

Technologię zastosowano już dwukrotnie na Sumatrze Południowej. Prezydent Indonezji Prabowo Subianto polecił agencji dalszą ocenę jej zdolności do wywoływania opadów i wspierania gaszenia pożarów.

Sianturi oświadczył, że operacje modyfikacji pogody będą kontynuowane, dopóki nie spadnie deszcz i pożary nie zostaną ugaszone. Według niego technologia może zostać wykorzystana w całym kraju, jeśli okaże się skuteczna i niezbyt kosztowna.

Gubernator Sumatry Południowej Herman Deru poinformował, że codziennie wykorzystuje się około 1,6 tony suchego lodu. Widzialność w Palembangu osiągnęła 6 tys. metrów.

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Widzialność zmieniała się w ciągu dnia

Kierownik stacji meteorologicznej na lotnisku im. Sułtana Mahmuda Badaruddina II w Palembangu, Siswanto, zaznaczył, że wyniki operacji były niejednorodne: widzialność i jakość powietrza się zmieniały. Według niego w niektórych okresach widzialność się poprawiała, jednak pod wieczór ponownie się pogarszała.

Siswanto wskazał funkcjonowanie lotniska jako jeden ze wskaźników skuteczności metody: brak opóźnień lub odwołań kilku zaplanowanych lotów może świadczyć o skuteczności użycia suchego lodu. Z powodu dymu ruch lotniczy na lotnisku już wcześniej był zakłócany.

Suchy lód, czyli stały dwutlenek węgla, jest testowany jako alternatywna metoda rozpraszania dymu. Jak wyjaśniły władze, ma on osłabiać warunki atmosferyczne utrzymujące dym przy powierzchni ziemi, umożliwiając mu unoszenie się i poprawiając widzialność. Sumatra Południowa należy do sześciu priorytetowych prowincji Indonezji w zakresie zapobiegania pożarom lasów i gruntów oraz reagowania na nie.

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