Indonezja na razie nie przyjmie zagranicznej pomocy w walce z rozległymi pożarami lasów i terenów lądowych, ponieważ władze nie ogłosiły sytuacji klęską narodową. Minister koordynujący ds. politycznych i bezpieczeństwa Dudung Abdurachman oświadczył, że kraj jest obecnie w stanie poradzić sobie z pożarami własnymi siłami, informuje Channel NewsAsia.

Pomoc odroczono

Po posiedzeniu ministerialnym w Dżakarcie 19 października Abdurachman wyjaśnił, że możliwość przyjęcia wsparcia innych państw pojawi się w przypadku ogłoszenia klęski narodowej. Jak zaznaczył, problem nie dotyczy wyłącznie samej pomocy: jej zaangażowanie stwarza również trudności techniczne bezpośrednio na miejscu.

Pożary lasów i terenów lądowych od kilku tygodni powodują zadymienie w niektórych częściach regionu. Singapur i Malezja zaoferowały Indonezji pomoc w walce z ogniem. Premier Singapuru Lawrence Wong oświadczył, że kraj będzie nadal współpracował z Indonezją i partnerami w ASEAN, aby rozwiązać ten problem.

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Oferty Singapuru i Malezji

Premier Malezji Anwar Ibrahim również potwierdził gotowość do pomocy Indonezji i poinformował o propozycji utworzenia ogólnoaseanowskiego mechanizmu koordynacji, przygotowania i wspólnych działań przeciwko transgranicznemu zadymieniu.

Wicepremier Malezji Ahmad Zahid Hamidi wcześniej deklarował gotowość wysłania samolotu gaśniczego Bombardier CL-415MP, trzech śmigłowców i 50 pracowników — pod warunkiem oficjalnej zgody Dżakarty.

Jednocześnie 15 października minister spraw zagranicznych Indonezji Armanatha Nasir oświadczył, że prezydent Prabowo zatwierdził zagraniczną pomoc, a Narodowa Agencja Zarządzania Katastrofami już prowadzi konsultacje techniczne. Jak powiedział, rząd rozmieszcza około 60 tysięcy osób do walki z pożarami w sześciu prowincjach.

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