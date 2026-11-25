Prezes FIFA Gianni Infantino rozważał plan sprzedaży udziałów w prawach komercyjnych do mistrzostw świata o wartości 20 mld dolarów. Według danych The Telegraph mogło to doprowadzić do utraty przez organizację prawie połowy tych praw na okres do 96 lat na rzecz firmy inwestycyjnej Thrive Capital, której szefem jest Joshua Kushner – brat zięcia Donalda Trumpa. Plany te nie zostały zrealizowane.

Zgodnie z ujawnionymi dokumentami schemat o nazwie Fifa Forward Enterprise (FFE), figurujący w dokumentach również jako Project Box, przewidywał utworzenie dochodowej spółki zależnej, której miały zostać przekazane wszystkie prawa komercyjne do turniejów FIFA. Z wewnętrznej korespondencji wynika, że ostatecznie FIFA mogłaby zachować dla siebie jedynie 51% praw komercyjnych do własnych rozgrywek, w porównaniu z prawie 80%, które zachowałaby na początkowym etapie umowy z Thrive Capital.

W dokumencie dotyczącym oceny ryzyka z dnia 17 lipca – dwa dni przed finałem Mistrzostw Świata 2026 – zaznaczono, że prawa komercyjne są przekazywane do eksploatacji na kolejne 96 lat. W notatce służbowej z 18 lipca wyjaśniono, że okres obowiązywania umowy składałby się z przedłużanych 12-letnich okresów licencyjnych o łącznym czasie trwania do 96 lat. Jednocześnie FIFA miała zachować 51% udziałów „na zawsze” oraz cztery z siedmiu miejsc w radzie dyrektorów, z których dwa były zarezerwowane dla prezesa i sekretarza generalnego organizacji. Ponadto plan przewidywał możliwość częściowego wejścia FFE na giełdy papierów wartościowych po upływie ośmiu lat.

Dokumenty Thrive Capital zawierały również „plan motywacyjny dla kadry kierowniczej”, zgodnie z którym 5% akcji projektu zarezerwowano jako pulę premiową dla nieokreślonych osób, o wartości dziesiątek milionów funtów w przypadku wzrostu wartości spółki. Jednocześnie potwierdzono, że przetarg dla FFE nie został przeprowadzony „ze względu na specyficzny i wyjątkowy charakter proponowanej inwestycji”, a dział finansowy samej FIFA „nie był bezpośrednio zaznajomiony z warunkami umowy”.

W odpowiedzi na opublikowanie dokumentów rzecznik FIFA oświadczył, że oferta FFE w każdym razie podlegałaby zatwierdzeniu przez stowarzyszenia członkowskie oraz Radę FIFA.

„Aby uniknąć wątpliwości, każdy potencjalny plan motywacyjny dla kadry kierowniczej byłby przeznaczony wyłącznie dla członków kierownictwa FFE, do którego urzędnicy FIFA nie mogliby należeć. Jest to standardowa praktyka w przypadku tego typu struktur. Kierownictwo FIFA pełniłoby jedynie rolę przewodniczącą w radzie dyrektorów, co nie wiązałoby się z żadnym dodatkowym wynagrodzeniem. Wynagrodzenie prezesa FIFA ustala niezależna podkomisja ds. wynagrodzeń” – podkreślił przedstawiciel organizacji.

Jak zauważa The Telegraph, informacja o zamiarze sprzedaży udziałów w mistrzostwach świata prywatnym inwestorom pojawiła się po raz pierwszy prawie cztery miesiące temu i wywołała najgłębszy kryzys w ciągu dziesięcioletniej kadencji Infantino. Mimo to Infantino przeprosił już za tę inicjatywę i umocnił swoją pozycję, pozostając głównym faworytem do ponownego wyboru na ostatnią czteroletnią kadencję.

Wcześniej Infantino oświadczył, że cieszy się poparciem większości świata piłkarskiego — Anadolu Agency.

UEFA może wyłonić rywala prezesa FIFA Infantino w przyszłym tygodniu — The Guardian.

Infantino przeprosił za plan pozyskania inwestorów do praw komercyjnych FIFA — The National.

Czytaj nas na