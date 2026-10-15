Prezydent FIFA Gianni Infantino podczas posiedzenia Rady FIFA w Zurychu w Szwajcarii przeprosił za błędy w komunikacji i konsultacjach wokół projektu FIFA Forward Enterprise. Plan zakładał utworzenie spółki zarządzającej komercyjnymi obszarami turniejów piłkarskich, w tym mistrzostw świata, a także sprzedaż mniejszościowego udziału w tej spółce prywatnym inwestorom.

Jak informuje The National, podczas trwającego trzy i pół godziny posiedzenia Infantino stwierdził, że projekt nie był ostatecznie uzgodnioną decyzją. Według niego inicjatywa miała pomóc FIFA zwiększyć inwestycje w 211 stowarzyszeniach członkowskich organizacji, a nie zastąpić finansowanie z istniejących zasobów.

Krytyka ze strony europejskich stowarzyszeń

Mimo przeprosin część przedstawicieli europejskich stowarzyszeń piłkarskich pozostała krytyczna. Prezes Niemieckiego Związku Piłki Nożnej Bernd Neuendorf oświadczył, że FIFA potrzebuje reformy i pełnego politycznego restartu, który jego zdaniem jest niemożliwy pod kierownictwem Infantino.

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Przewodnicząca Angielskiej Federacji Piłkarskiej i wiceprezydentka FIFA Debbie Hewitt oświadczyła, że członkowie Rady nie otrzymali odpowiedzi na konkretne pytania dotyczące FIFA Forward Enterprise. Zaznaczyła, że wielokrotnie prosiła o przekazanie dokumentów związanych z inicjatywą, ale ich nie otrzymała.

Inne kwestie na posiedzeniu

Na spotkaniu poruszono także kwestię zawieszenia dyskwalifikacji napastnika reprezentacji USA Folarina Baloguna podczas letnich mistrzostw świata w Ameryce Północnej. Ponadto Infantino poproszono o wyjaśnienia dotyczące Pokojowej Nagrody FIFA, którą organizacja przyznała prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi.

Według publikacji Infantino zachowuje znaczne poparcie wśród afrykańskich działaczy piłkarskich, podczas gdy sprzeciw kilku wpływowych europejskich stowarzyszeń pozostaje zauważalny.

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