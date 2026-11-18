Roczna inflacja w Wielkiej Brytanii wzrosła w październiku do 3,6% wobec 3,5% we wrześniu. Wskaźnik obliczany na podstawie indeksu cen konsumpcyjnych był zgodny z prognozą ekonomistów — podaje The Guardian, powołując się na dane Urzędu Statystyk Narodowych.

Ceny energii

Na październikowy wskaźnik wpłynęło podwyższenie o 4% pułapu cen energii ustalonego przez brytyjskiego regulatora Ofgem. Zmiana weszła w życie na początku października.

Z powodu wzrostu hurtowych cen gazu progności ostrzegają, że od stycznia pułap cen energii może wzrosnąć o kolejną kwotę sięgającą jednej czwartej. Zwiększa to presję na gospodarstwa domowe przed chłodnymi miesiącami zimowymi.

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The Guardian wiąże wzrost kosztów energii z konfliktem wokół Iranu, który według publikacji podnosi ceny ropy i nasila presję inflacyjną w światowej gospodarce.

Pomoc i stopy procentowe

Rząd Andy’ego Burnhama obiecał wesprzeć gospodarstwa domowe w obliczu ponownego wzrostu kosztów życia. W ubiegłym miesiącu kanclerz John Healey ogłosił plan zimowej wypłaty w wysokości 100 funtów dla 20 mln gospodarstw domowych.

Bank Anglii prognozuje, że inflacja może osiągnąć w przyszłym roku szczyt bliski 5%. Wcześniej w tym miesiącu regulator podniósł stopę procentową z 3,75% do 4% i ostrzegł, że do ograniczenia inflacji mogą być potrzebne dalsze podwyżki kosztów pożyczek. Rynki finansowe oczekują co najmniej dwóch podwyżek stopy o 0,25 punktu procentowego do końca przyszłego roku.

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