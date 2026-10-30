Roczna inflacja we Włoszech przyspieszyła w październiku do 5,4%, co było najwyższym poziomem od sierpnia 2023 roku. We wrześniu roczne tempo wzrostu cen konsumpcyjnych wyniosło 4,2%.

Wstępny szacunek Istat

Dane te w opublikowanym wstępnym szacunku za październik przedstawił włoski Narodowy Instytut Statystyki Istat, informuje ANSA. Indeks cen konsumpcyjnych wzrósł w ujęciu miesięcznym o 0,9%.

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Energia i produkty spożywcze

Istat zaznaczył, że roczny wzrost cen energii przyspieszył z 22,6% do 31,4%. Ceny nieregulowanych towarów energetycznych wzrosły o 29,4% po wzroście o 22,5% we wrześniu, a regulowanych — o 59,5% po 25,8%.

Urząd statystyczny odnotował również przyspieszenie wzrostu cen nieprzetworzonych produktów spożywczych — z 5,5% do 7,5%. Roczny wzrost cen usług transportowych przyspieszył z 1,6% do 3,1%, natomiast spadek cen produktów przetworzonych, w tym alkoholu, wyhamował z 0,6% do 0,2%.

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