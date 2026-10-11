W Brazylii sondaż Ipespe, opublikowany 10 października, wykazał przewagę senatora Flávio Bolsonaro nad prezydentem Luizem Inácio Lulą da Silvą przed drugą turą wyborów prezydenckich zaplanowaną na 25 października. Po przeliczeniu na ważne głosy Bolsonaro ma 52,7%, a Lula — 47,3%.

Jak podaje The Rio Times, badanie telefoniczne przeprowadzono wśród 1 500 wyborców w wieku od 16 lat w dniach 6–8 października. Błąd statystyczny wynosi 2,6 punktu procentowego przy poziomie ufności 95,45%. Sondaż jest zarejestrowany w Wyższym Sądzie Wyborczym Brazylii pod numerem protokołu BR-00933/2026.

Rozkład poparcia

Bez przeliczenia na ważne głosy 49% respondentów wybrało Bolsonaro, a 44% — Lulę. Kolejne 5% oświadczyło, że odda pusty lub nieważny głos, a 3% nie było zdecydowanych. Wśród 88% ankietowanych, którzy powiedzieli, że na pewno pójdą głosować, wynik Bolsonaro wynosi 53,1% ważnych głosów, a Luli — 46,9%.

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Lula prowadzi w północno-wschodniej części kraju z wynikiem 63% wobec 29%. Bolsonaro ma przewagę na południu — 63% wobec 30% — a także na południowym wschodzie, gdzie popiera go 52% respondentów wobec 40% poparcia dla Luli. Wśród ewangelików Bolsonaro popiera 61%, a Lulę — 30%, natomiast wśród kobiet Lula wyprzedza rywala wynikiem 49% wobec 44%.

Ocena kampanii

Respondenci wyżej ocenili również kampanię Bolsonaro w telewizji i radiu — 43% wobec 34% w przypadku Luli. Jego obecność w WhatsApp pozytywniej oceniło 44% ankietowanych, podczas gdy kampanię Luli — 30%.

Najczęściej wskazywanym tematem, który wpłynął na głosowanie w pierwszej turze, były korupcja i kryzys w Sądzie Najwyższym — 24%. Gospodarkę, miejsca pracy i ceny wymieniło 17% respondentów. Działalność rządu Luli aprobuje 43% respondentów, a nie aprobuje — 50%; 53% określiło stan gospodarki jako zły lub bardzo zły.

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