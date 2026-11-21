W Iranie Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej pokazał nagranie podziemnego kompleksu rakietowego, na którym zaprezentowano nową wyrzutnię zdolną do odpalania dwóch rakiet na paliwo ciekłe. Informuje o tym RMF24, powołując się na Associated Press.

Tunel o długości kilku kilometrów

Nagranie opublikowała irańska agencja Tasnim, a portal Iran International udostępnił je w mediach społecznościowych X. Na ujęciach widać wysoki tunel o długości kilku kilometrów. Wzdłuż niego rozmieszczono setki rakiet i sprzęt wojskowy.

Według oceny AP prezentacja miała pokazać potencjał rakietowy Iranu na tle wcześniejszych oświadczeń USA o zniszczeniu irańskiego arsenału.

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Doniesienia o incydentach w Cieśninie Ormuz

Tego samego dnia brytyjska organizacja bezpieczeństwa żeglugi UKMTO poinformowała, że rano dwa tankowce zostały trafione rakietami podczas opuszczania Zatoki Perskiej przez Cieśninę Ormuz. Irańskie siły morskie z kolei oświadczyły, że do południa tankowiec na wschód od cieśniny natrafił na minę morską i stanął w płomieniach.

Al Jazeera wiąże nasilenie ataków z oświadczeniami Teheranu o kontroli nad cieśniną oraz żądaniem, aby statki uzgadniały trasy z władzami Iranu. AP zauważa, że Iran nasila ataki na żeglugę, dążąc do podniesienia światowych cen energii i wywarcia presji na USA, które blokują irańskie porty. Według UKMTO w tygodniu zakończonym 18 listopada ruch statków przez Cieśninę Ormuz był o około 65% niższy niż przed wojną.

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